Сергей Цыпляев о примении ядерного оружия: «Требуется серьезная общественная дискуссия»

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О ядерном оружии заговорил Путин еще в самом начале полномасштабного вторжения РФ в Украину, затем были угрозы Западу заместителя секретаря Совета Безопасности Медведева, а в июне российский политолог и член Совбеза РФ Сергей Караганов выпустил две статьи под заголовками «Применение ядерного оружия может уберечь человечество от глобальной катастрофы» и «Выбора не остается: России придется нанести ядерный удар по Европе». Караганову ответили его бывшие коллеги. Они опубликовали заявление, в котором осудили идею «превентивного» ядерного удара и назвали это угрозой человечеству. Корреспондент RFI поговорила с российским политиком и членом СВОП Сергеем Цыпляевым, одним из тех, чья подпись стоит под заявлением.

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RFI: Почему ваше заявление появилось только сейчас?

Сергей Цыпляев: Ответ очень простой: триггером послужила статья почетного председателя нашего Совета по внешней и оборонной политике Сергея Караганова, который довольно длительное время был председателем президиума Совета. И поскольку, наверное, многие восприняли это как некое коллективное мнение, а среди нас достаточное количество людей, несогласных с этой позицией, мы посчитали важным и принципиальным выразить свою точку зрения и высказаться по этому вопросу.

Известна ли какая-то реакция Караганова на ваше заявление?

Я думаю, что он настаивает на своем подходе, потому что эта статья у него еще раз вышла в другом варианте, но лично я пока не знаю ничего о его реакции. Наверное, на следующей ассамблее мы это увидим, если до того не будет какого-то обмена мнениями.

Мы хорошо помним, что в Советском Союзе тоже много говорили о ядерной угрозе, но нарратив был об опасности ядерного оружия для всего мира. Сейчас уже звучит угроза применения ядерного оружия. Почему изменился нарратив?

В Советском Союзе тоже были очень разные фазы. В сталинские времена позиция выражалась в том, что мировая война и столкновения мира социализма с миром империализма все равно совершенно неизбежны. Потом во времена хрущевской оттепели были разговоры о существовании разных систем. Во времена Андропова и Устинова последовало снова резкое обострение и движение в сторону конфликта. Затем во времена Горбачева и Ельцина была разрядка. Сейчас мы снова переживаем период обострения отношений.

Это объясняется двумя причинами. Во-первых, страна достаточно тяжело воспринимает уменьшение своей исторической роли. И каждый раз, когда удается преодолеть какие-то внутренние сложные проблемы, например, экономические, наступает возвращение к идее, что мы должны играть ключевую роль в мировом устройстве. Это общее настроение, которое присутствует в культуре, в том числе и у правящей элиты. Во-вторых, эта позиция связана с тем, что есть уверенность: поскольку страна обладает ядерным оружием, то в любых условиях наше слово является решающим. Здесь возникают большие сложности и проблемы в связи с российско-украинским конфликтом.

В стране существует достаточно большая фракция, которая требует войны до победного конца, и сейчас, в условиях «специальной военной операции» (речь идет о полномастабном вторжении РФ в Украину – RFI), которая длится уже практически полтора года, эта часть элиты, да и граждан, предлагает радикально решить проблему, используя ядерное оружие, говоря, мол, зачем же мы тогда его создавали.

Затягивание «СВО» (войны в Украине – RFI) толкает многих к тому, чтобы поднять ставки и перевести это на уровень ядерного конфликта, тем самым заставить мир принять условия, которые диктует Россия.

Среди тех, кто подписал заявление, например, Алексей Арбатов — в прошлом председатель комитета по обороне Госдумы. Вы сами были секретарем комитета по обороне и государственной безопасности Верховного Совета СССР. На ваш взгляд, есть ли сегодня в российском обществе понимание серьезности ядерной угрозы?

К сожалению, мы слышим очень много выступлений, в том числе и депутатов Государственной думы, и экспертов, которые исходят из того, что «мы ударим, а они не рискнут». Эта позиция достаточно сильна, и она эмоциональная. Проблема в том, что в целом элите, да и не только ей, недостает рационального начала. Кто-то полагает, что не надо вообще об этом говорить, потому что Запад испугается.

В вашем письме, пожалуй, самый главный момент касается того, что ядерная угроза неизбежно затронет каждого. Сегодня многие россияне воспринимают угрозу ядерной войны как кино или компьютерную игру?

К сожалению, вы правы.

Когда начинаешь разговаривать со многими людьми и смотришь, как они себя ведут, понимаешь, что они воспринимают происходящее как Олимпийские игры по телевизору — мы болеем за своих, они и болеют за своих, и мы должны победить, но нас это не касается.

Увы, этой позиции очень многие придерживаются. Удобно болеть, не вставая с дивана и никак не меняя свою собственную жизнь. Пока что страна, в основной своей массе, не отдает себе отчет, что она находится в режиме тяжелейшего и длительного военного столкновения, которое через какое-то время затронет всех тем или иным способом.

И вы, и все поставившие подписи под заявлением находитесь в России. Существует ли какая-то опасность для подписантов?

Опасность применения ядерного оружия грозит и подписантам, и всем остальным. Кроме того, когда есть те, кто подталкивает руководство к примению этого оружия, должны быть и те, кто говорит о том, что это опасно. Официальные доктрины и заявления не предполагают тех действий, которые описывает Сергей Караганов в своей статье. Но об этом надо говорить.

Руководство страны как-то отреагировало на ваше заявление?

Считаю, что реакции и не должно быть, в том смысле, что наше обращение было воспринято с одобрением или с неодобрением. Требуется действительно серьёзная общественная дискуссия, чтобы не произошло неправильных решений. Реакция должна быть не в высказываниях, а в решениях.

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