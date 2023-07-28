В России планируют формировать вооруженные ополчения под контролем губернаторов

Россия

Совет Федерации одобрил пакет поправок, который глава думского комитета по обороне Андрей Картаполов назвал «законом под большую войну, под общую мобилизацию». Среди них — возможность для российских губернаторов создавать подконтрольные им вооруженные формирования.

На въезде в Белгород, фото от 28 мая 2023 г.

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Поправки о «губернаторских армиях» были неожиданно добавлены в не связанный с этой темой законопроект (о реформе призыва на военную службу) и «экстренно» приняты сразу в двух чтениях в Думе 25 июля. Три дня спустя их одобрил Совет Федерации.

Согласно поправкам, губернаторов «отдельных субъектов Российской Федерации» наделяют правом формировать собственные военизированные формирования — так называемые «специальные предприятия».

Согласно одобренному российским парламентом законопроекту, они будут существовать в форме государственных унитарных предприятий (ГУПов), а создаваться — по решению президента РФ в период мобилизации, военного положения, а также «в военное время».

Контролировать их будут региональные правительства, финансировать — за счет федерального бюджета (при этом регионы могут выделять и свое дополнительное финансирование).

Набирать собственные армии губернаторы смогут со дня официальной публикации закона, то есть сразу после того, как его подпишет Владимир Путин.

Что войдет в задачи этих ополчений?

Предлагается, что «губернаторские армии» будут помогать правоохранительным органам, ФСБ и военным:

в охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности;

защите государственной границы РФ;

борьбе с «диверсионно-разведывательными формированиями иностранных государств и незаконными вооруженными формированиями».

Отдельно указано, что в задачи этих ополчений должна войти борьба с беспилотниками: воздушными, надводными и даже подводными.

При этом военным «предприятиям» будет запрещено исполнять любые другие функции, которые не прописаны в законе.

Как предлагается вооружить военизированные «предприятия»?

Из законопроекта неясно, кто будет вооружать «губернаторские армии». В документе лишь указано, что региональные правительства имеют право получать «в территориальных органах уполномоченного федерального органа исполнительной власти» ручное стрелковое оружие и патроны к нему, чтобы передать его новым военизированным структурам.

О других видах вооружений (кроме ручного стрелкового) в законопроекте не упоминается. В связи с этим неясно, какими средствами губернаторские ополчения смогут уничтожать разные виды беспилотников, что прописано особым пунктом в качестве их задачи.

Подчеркивается, что стрелеовое оружие передается им «во временое пользование». Региональные структуры должны будут вернуть федеральным органам выданное оружие в течение месяца после того, как президент РФ подпишет указ о ликвидации этих «спецпредприятий», сказано в законопроекте.

Как это оружие может применяться?

Применять оружие члены новых вооруженных формирований смогут в соответствии с законом «О ведомственной охране», говорится в документе.

Ведомственная охрана может примеять огнестрельное оружие и физическую силу на объектах, охрана которых им поручена, а также вне этих объектов «при преследовании лиц, совершивших преступление или административное правонарушение на охраняемых объектах».

Охранники обязаны предупреждать о намерении применить оружие, но «в исключительных случаях» (когда промедление может угрожать жизни или здоровью граждан) они могут открывать огонь и без предупреждения.

Ведомственной охране разрешается стрелять и «при значительном скоплении людей» в случае, если толпа «оказывает групповое сопротивление» или пытается атаковать охраняемый объект, угрожая чьей-то жизни.

В регионах уже сформированы подразделения «террориториальной обороны»

В ряде российских регионов уже сформированы отряды территориальной обороны, согласно указу президента Путина от октября 2022 года, которым были введены особые режимы в регионах, граничащих с Украиной, а также на оккупированных территориях. В Белгородской и ряде других российских областей действует «средний уровень реагирования», и им были даны полномочия проводить «отдельные мероприятия по территориальной обороне».

Задачи территориальной обороны, создаваемой на региональном уровне, мало чем отличаются от задач новых губернаторских «специальных предприятий». Это защита государственных, военных, энергетических объектов, борьба с «диверсантами» и помощь армии. Таким образом, речь идет о дублировании большинства функций при создании дополнительных военизированных структур под контроем губернаторов.

По словам белгородского губернатора Вячеслава Гладкова, в регионе три тысячи человек числялся в полку территориальной обороны и идет формирование еще одного трехтысячного полка. Гладков уточнил, что в тероборону берут тех, кто по состоянию здоровья или в силу возраста не мог быть призван в регулярную армию, но «имеет боевой опыт и большое желание в случае необходимости встать на защиту своего родного дома и своей семьи».

При этом в РФ участникам территориальной обороны не выдавали оружия. Российские парламентарии и чиновники предлагали это изменить, обращались с этим к президенту РФ Владимиру Путину. Вячеслав Гладков недавно заявил, что те батальоны, которые расположены «вдоль границы», все-таки будут вооружены «в рамках действующего законодательства», и что этот вопрос «частично решен».

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