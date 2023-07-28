В Таганроге прогремел взрыв, есть пострадавшие. Минобороны РФ обвинило Украину в ракетной атаке

В центре Таганрога в пятницу, 28 июля, прогремел взрыв. По последним данным местных властей, в медучреждения были доставлены 12 пострадавших. Губернатор Ростовской области Василий Голубев написал, что предположительно взорвалась ракета. Позднее министерство обороны РФ заявило, что на Таганрог упали обломки сбитой украинской зенитной ракеты.

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«В центре Таганрога по адресу пер. Лермонтовский, 22, у кафе „Чехов сад“ взорвалась предположительно ракета. На месте работают спасатели», — написал Василий Голубев в телеграм-канале, снабдив публикацию фотографиями последствий взрыва.

Чуть позже министерство обороны РФ заявило, что речь идет об атаке со стороны Украины. По заявлению ведомства, с территории Украины была запущена «переоборудованная в ударный вариант зенитная ракета комплекса ПВО С-200». Российская ПВО ее сбила, и на город упали обломки ракеты, утверждается в телеграм-канале российского ведомства.

При этом пророссийский телеграм-канал «Военный осведомитель» отмечает, что сообщений и свидетельств о работе ПВО над Таганрогом перед взрывом не было.

Позднее губернатор заявил, что «зафиксировано поражение системами ПВО второй ракеты — на этот раз в Азовском районе» Ростовской области. В минобороны РФ уточнили, что обломки второй сбитой ракеты упали в безлюдной местности, назвав это «повторной атакой» со стороны Украины.

Украинские власти случившееся не комментировали.

По последним уточненным данным местных властей, всего в медучреждения доставлены 12 человек, из них двое отказались от госпитализации. Девять человек госпитализированы, еще одного обследуют медики. Одна из госпитализированных с черепно-мозговой травмой, ее прооперировали, сообщил губернатор Ростовской области. Он уточнил, что детей среди пострадавших нет.

Губернатор Голубев также написал, что эпицентр взрыва пришелся на территорию Таганрогского художественного музея, где разрушены стена, кровля, гаражи и хозпостройки. Также, по его словам, выбило окна соседнего трехэтажного многоквартирного дома.

Издание «Важные истории» отмечает, что взрыв в Таганроге произошел в 10 километрах от местной авиабазы. Это штаб-квартира научно-технического комплекса, который производит самолеты дальнего радиолокационного обнаружения А-50. Также на аэродроме стоят бомбардировщики-ракетоносцы Ту-95 и имеется площадки для запуска БПЛА, пишет издание.

Таганрог — портовой город в Ростовской области на Азовском море. До ближайшей точки нынешней линии фронта российско-украинской войны от Таганрога около 140 километров. В начале июня сообщалось о падении в этом городе беспилотника.

В МИД РФ заявили, что после взрыва в Таганроге и очередного сбитого беспилотника в Московской области «российская сторона оставляет за собой право принять жесткие ответные меры».

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