«Мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то дары»: президент ЮАР Рамафоса призвал Путина возобновить зерновую сделку

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса на встрече, посвященной войне России против Украине, призвал президента РФ Владимира Путина возобновить работу зерновой сделки. Об этом сообщается в расшифровке на сайте Кремля.

Президент ЮАР Сирил Рамафоса в Санкт-Петербурге в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, 29 июля 2023 г.

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Сирил Рамафоса на встрече с Владимиром Путины в Санкт-Петербурге подчеркнул, что лидеры африканских стран предлагали Москве возобновить участие в зерновой сделке и говорили о необходимости «открытия Черного моря», чтобы оно «было открыто для мировых рынков».

«Мы сюда пришли не для того, чтобы просить какие-то „дары“. Мы, конечно, понимаем, что вы из щедрости решили безвозмездно предоставить зерно некоторым африканским странам, которые сталкиваются с определенными сложностями, однако это не наша основная цель здесь. Это не главная наша задача, чтобы добиться каких-то поставок такого характера», — заявил президент ЮАР.

Ранее Путин на пленарном заседании форума «Россия-Африка» заявил, что Россия готова бесплатно в ближайшие три-четыре месяца поставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, ЦАР и Эритрее по 25–50 тысяч тонн зерна.

В рамках зерновой сделки Украина экспортировала около 33 миллионов тонн продовольствия. В то же время остановка зерновой сделки уже привела к росту цен на зерно.

После остановки своего участия в Черноморской зерновой инициативе, заключенной в прошлом году при посредничестве ООН и Турции, Россия регулярно наносит ракетно-дроновые удары по украинской портовой инфраструктуре, в том числе в Одессе.

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