Пять лет назад в ЦАР убили снимавших фильм о «ЧВК Вагнер» журналистов

Пять лет назад в ЦАР убили Александра Расторгуева, Кирилла Радченко и Орхана Джемаля. Они снимали фильм о деятельности «ЧВК Вагнер», военных инструкторов и гражданских специалистов, которые, по данным СМИ, участвовали в разработке золотых приисков в стране. Официальное расследование СК так и не было завершено, а российские следственные органы настаивают на том, что съемочную группу убили бандиты с целью ограбления. Журналисты, которые провели собственное расследование, считают эту версию несостоятельной: они доказали, что за Расторгуевым, Радченко и Джемалем следили люди, связанные с «ЧВК Вагнер».

Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко были убиты в ЦАР. Они снимали расследовательский фильм о деятельности ЧВК Вагнера

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Журналиста Орхана Джемаля, оператора Кирилла Радченко и режиссера Александра Расторгуева убили поздно вечером 30 июля 2018 года. Они прилетели в ЦАР двумя днями ранее, чтобы снять документальный фильм о деятельности «ЧВК Вагнер» в стране. Тогда о наемниках Евгения Пригожина в Африке было известно крайне мало, а сам бизнесмен отрицал наличие интересов в ЦАР. Съемочная группа финансировалась медиа-проектом «Центр управления расследованиями» Михаила Ходорковского.

Группу журналистов расстреляли по пути из города Сибю в Декоа - туда машина с ними выехала около семи часов вечера 30 июля, хотя обычно в столь позднее время после заката передвигаться по ЦАР опасно. Зачем команда выехала туда, неясно - из переписки, которая была опубликована позже, известно, что съемочная группа должна была направиться а Бамбари, где находятся золотые прииски под охраной российских наемников. Декоа - в другом направлении.

Согласно официальной версии Следственного комитета России, журналисты были убиты боевиками из незаконного вооруженного формирования, которые «говорили по-арабски».

В Москве настаивают, что целью нападения стало ограбление, а убили журналистов после того, как те оказали сопротивление и отказались отдать технику. Расследование продолжается до сих пор, а власти России поддерживают контакт со следственными органами ЦАР, подчеркивается в сообщениях российских государственных СМИ.

Официальная версия российского следствия фактами и свидетельствами не подтверждается. Более того, она противоречит данным, которые удалось выяснить российским независимым журналистам, проведшим собственное расследование. А вещественные доказательства (одежду и вещи убитых), которые могли бы помочь СК в рассмотрении дела, в ЦАР и вовсе сожгли, как отмечает «Новая газета». В российском посольстве в ЦАР отметили, что это произошло «без согласования с российской стороной».

Наиболее подробное расследование убийства журналистов в ЦАР провел центр «Досье». Его авторы, ссылаясь на документы и материалы дела Национальной жандармерии ЦАР, утверждают, что убийство было спланировано, а за журналистами следили и заманили их в ловушку.

Как выяснил центр «Досье», съемочная группа в ЦАР должна была встретиться с фиксером по имени Мартин — он якобы являлся сотрудником ООН и хорошо знает Африку. Его контакт журналистам дал корреспондент информационного агентства ФАН, связанного с Евгением Пригожиным, Кирилл Романовский (в январе 2023 года он умер после болезни - прим. RFI). С Мартином журналисты общались исключительно текстовыми сообщениями - якобы в городе Бамбари, где находился Мартин, плохая связь.

Центр «Досье», основываясь на данных биллинга, выяснил, что телефон Мартина не покидал пределов столицы ЦАР Банги, где мобильная связь работает хорошо. Сам номер был зарегистрирован на Эрику Мустерманн за месяц до убийства. Это имя использовалась в Германии для шаблона удостоверения личности, то есть, вероятно, телефон зарегистрировали по фальшивым документам. О самом Мартине ни в миссии ООН, ни в Бамбари вспомнить не смогли. Доказательств того, что Мартин действительно существовал, нет, а Романовский не смог вспомнить его фамилию. С Мартином убитые журналисты так и не встретились.

В ЦАР водителем съемочной группы был Бьенвеню Дувокама. Его номер журналистам дал Мартин. Из данных «Досье» следует, что у Бьенвеню было несколько номеров телефона, и и он поддерживал постоянную связь с представителем местной жандармерии Эмманюэлем Котофио. Несколько источников журналистов «Досье» отмечают, что он был агентом жандармерии. Сам Бьенвеню после убийства смог сбежать с места событий.

Агент жандармерии Эмманюэль Котофио, по данным биллинга, все время находился недалеко от съемочной группы, и с высокой долей вероятности мог вести за ними слежку. Котофио также находился на связи с гражданином России Александром Сотовым, который является подчиненным Валерия Захарова —связанного с Пригожиным «советника президента ЦАР по безопасности».

Центр «Досье» также получил данные уголовного дела, возбужденного в ЦАР — в нем говорится, что еще в августе 2018 года следователи пришли к выводу, что убийство было спланировано, а преступники были профессионалами располагали информацией о графике передвижения потерпевших.

«Может показаться странным, почему, располагая фактами о спланированном и преднамеренном убийстве Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, следствие ЦАР останавливает расследование и заявляет об «убийстве в результате ограбления». Однако ответ становится более понятен, если вспомнить, с каким усердием именно эту версию придумывали сотрудники «Компании» Евгения Пригожина уже на следующий день после убийства», - пишет «Досье».

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