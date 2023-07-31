В Батуми прибытие лайнера с туристами из России во второй раз вызвало протесты

Заход в Батуми круизного лайнера «Астория Гранде» с туристами из России вызвало протесты. Как сообщают СМИ в понедельник, 31 июля, утром оппозиционные активисты пытались помешать пассажирам сойти на пирс и закидали автобус, который приехал за россиянами, бутылками и яйцами. В результате несколько человек были задержаны, а судно, по данным агентств по продажам круизов, больше не будет заходить в Батуми.

Флаг Грузии в ходе протестов в Тбилиси в марте 2023 года (архивное фото)

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Круизный лайнер «Астория Гранде» следовал по маршруту Сочи — Трабзон — Батуми — Амсара — Стамбул — Сочи. Речь идет о так называемом «звездном круизе», сообщается на сайте компании, организовывающей поездки. На борту заявлены выступления «звезд российской эстрады» телеканала RU.TV.

Среди исполнителей — бывший солист группы Hi-Fi Митя Фомин, публично поддержавший военное вторжение России в Украину и участвовавший в патриотическом марафоне «Za Россию». В списке также заявлен Дмитрий Колдун, представлявший Беларусь на Евровидении в 2007 году. «Радио Свобода» отмечает, что в 2018 году он выступил с концертом в так называемой ДНР. В участниках также музыкальная группа «Те100стерон», которая недавно выступила в Нижнем Новгороде перед военнослужащими.

Всего на борту находятся около 800 пассажиров.

По данным «Эхо Кавказа», утром в порту Батуми собрались студенты, оппозиционеры и гражданские активисты. Они вышли к судну с флагами Украины и лозунгами «Русский корабль иди…» (известная фраза, которой, как отмечают СМИ, украинские пограничники на острове Змеиный встретили предложение сдаться крейсеру «Москва»).

Как видно на кадрах с места событий, полиция установила металлические заграждения. О беспорядках не сообщается, однако в автобусы, приехавшие за туристами, летели бутылки и яйца.

«РИА Новости» со ссылкой на данные агентства по продаже туров отмечает, что лайнер больше не будет заходить в Батуми. «Связано ли это с митингами грузинских оппозиционеров, протестовавших против прибытия в страну россиян, неизвестно», — говорится в сообщении.

Речь идет уже о второй акции протеста из-за захода в порт лайнера. 27 июля в порту выстроились местные жители с плакатами, направленными против прибытия путешественников из России. Одна из туристов сказала журналистам, что Абхазия является территорией РФ, а не входит в состав Грузии. «Они просили нас о помощи. Вы шли к ним с танками. Мы видели эти танки. Я была в Абхазии. Мы видели дома без окон. Дома были разрушены вами», — сказала пассажирка в интервью Mtavari.

В результате судно вышло из Батуми раньше запланированного. Тогда президент Грузии Саломе Зурабишвили публично поддержала акцию.

Напомним, в мае стало известно о возобновлении прямого авиасообщения между Тбилиси и Москвой. Первый с 2019 года рейс в тбилисском аэропорту также встретили протестами.

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