Журналист Иван Сафронов останется в тюрьме: Верховный суд отклонил его апелляцию на приговор

Дело Ивана Сафронова

Приговор российскому журналисту Ивану Сафронову останется в силе: 2 августа Верховный суд РФ отказал ему в удовлетворении кассационной жалобы, оставив отбывать 22 года в колонии строгого режима по делу о госизмене.

Иван Сафронов. Фото 16 июля 2020 г., когда Мосгорсуд признал законным его арест и отклонил апелляционную жалобу его защиты на меру пресечения

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Бывший журналист российских изданий «Коммерсантъ» и «Ведомости», а позднее — экс-советник главы «Роскосмоса» был приговорен Мосгорсудом 5 сентября 2022.

В среду, 2 августа, Верховный суд РФ в закрытом заседании оставил приговор без изменения.

Рассмотрение жалобы прошло без присутствия журналиста, который отбывает наказание в исправительной колонии № 7 Красноярского края с конца января 2023 года, — сообщает телеграм-канал «СвободуСафронову!»

Иван Сафронов был задержан 7 июля 2020 года и впоследствии отправлен под арест в СИЗО «Лефортово» в связи с обвинениями в государственной измене.

Суд проходил в закрытом режиме.

После ознакомления с делом журналисты получили возможность ознакомиться с обвинительным заключением и сделали вывод, что все обвинения Сафронова базируются на «абсурдных» доказательствах.

Издание «Проект» проанализировало массив документов, включая уникальные, легшие в фабулу дела, и опубликовало расследование, подробно объяснив, почему журналист подвергся уголовному преследованию за его журналистскую деятельность.

В ходе расследования дела Сафронова уголовному преследованию подверглись два его адвоката, Иван Павлов и Дмитрий Талантов.

Иван Павлов, который в результате репрессий покинул Россию, неоднократно заявлял, что приговор в 22 года лишения свободы в колонии строгого режима — это необходимость лишить журналиста возможности осуществлять его деятельность, напоминая о том факте, что Сафронов является одним из ведущих российских экспертов в области оборонно-промышленного комплекса и космической отрасли.

После 24 февраля ясно, что все со всем связано. Иван Сафронов находится в изоляции и не может заниматься своей профессиональной деятельностью. Я уверен, что сейчас с его знанием и талантом власть получила бы серьезного эксперта в числе тех, кто говорит правду о войне, кто мог бы профессионально оценивать действия с той и с другой стороны, доносить людям правду,

— сказал Павлов, его процитировало издание Дойче Велле.

Президент адвокатской палаты Удмуртии Дмитрий Талантов, вступивший после Павлова в дело Сафронова в качестве защитника, также стал фигурантом уголовного дела и был арестован у себя дома после нескольких обысков, потеряв таким образом возможность осуществлять адвокатские функции.

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