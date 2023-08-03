«Агентство»: после мятежа компании Пригожина заключили госконтракты не менее чем на два миллиарда рублей

Компании, связанные с Евгением Пригожиным, получили госконтракты на сумму не менее двух миллиардов рублей с момента неудавшегося мятежа. Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на открытые данные. Речь идет о контрактах на организацию питания государственным учреждениям: в сведения не входят засекреченные поставки, которые могут касаться закупок со стороны министерства обороны. 

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Евгений Пригожин 5 мая (фотография пресс-службы)
Евгений Пригожин 5 мая (фотография пресс-службы) AP
RFI
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По данным издания, компании Пригожина смогли не потерять крупные заказы на горячие обеды для школьников в Подмосковье. Самый крупный контракт «Продфудсервис» заключила с администрацией Красногорска - здесь сумма достигла 935 миллионов рублей. Администрация Мытищ заплатит 705 миллионов рублей компании «Социальное питание «Центр»». 

Журналисты уточняют, что анализировали данные госзакупок тех компаний, которые авторы расследований связывали с Евгением Пригожиным еще до начала войны. Всего это 17 компаний, которые стали практически монополистами на рынке школьного питания столицы. 

Заключал ли Евгений Пригожин и подконтрольные ему структуры контракты с военным российским ведомством, достоверно доказать невозможно. Данные о государственных закупках Минобороны РФ засекречены. Однако о том, что мятежный бизнесмен заключал контракты на поставку питания военным, ранее говорил и Владимир Путин, и сам Евгений Пригожин. 

Ранее 12 июля телеканал RTVi сообщал, что компании Пригожина после мятежа заключили контракты на миллиард рублей. 

Финансирование, полученное Евгением Пригожиным, может свидетельствовать о том, что Россия не отказалась от предыдущей схемы оплаты операций «ЧВК Вагнер» в Африке.  Ранее тот отмечал, что проекты наемников за пределами России обеспечиваются через госконтракты для группы компаний, которой управляет «Конкорд» (холдинг, созданный Пригожиным — RFI). 

Ранее СМИ сообщали, что «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина сохраняет военное присутствие в Африке. NYT сообщает, что существует риск прихода наемников в Нигер, где на прошлой неделе произошел военный переворот. Один из его лидеров генерал Моди посетил Мали — одну из ключевых для «ЧВК Вагнер» стран в регионе. Впрочем, о его встречах с лидерами наемников неизвестно. 

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