«Агентство»: после мятежа компании Пригожина заключили госконтракты не менее чем на два миллиарда рублей

Компании, связанные с Евгением Пригожиным, получили госконтракты на сумму не менее двух миллиардов рублей с момента неудавшегося мятежа. Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на открытые данные. Речь идет о контрактах на организацию питания государственным учреждениям: в сведения не входят засекреченные поставки, которые могут касаться закупок со стороны министерства обороны.

Реклама Читать далее

По данным издания, компании Пригожина смогли не потерять крупные заказы на горячие обеды для школьников в Подмосковье. Самый крупный контракт «Продфудсервис» заключила с администрацией Красногорска - здесь сумма достигла 935 миллионов рублей. Администрация Мытищ заплатит 705 миллионов рублей компании «Социальное питание «Центр»».

Журналисты уточняют, что анализировали данные госзакупок тех компаний, которые авторы расследований связывали с Евгением Пригожиным еще до начала войны. Всего это 17 компаний, которые стали практически монополистами на рынке школьного питания столицы.

Заключал ли Евгений Пригожин и подконтрольные ему структуры контракты с военным российским ведомством, достоверно доказать невозможно. Данные о государственных закупках Минобороны РФ засекречены. Однако о том, что мятежный бизнесмен заключал контракты на поставку питания военным, ранее говорил и Владимир Путин, и сам Евгений Пригожин.

Ранее 12 июля телеканал RTVi сообщал, что компании Пригожина после мятежа заключили контракты на миллиард рублей.

Финансирование, полученное Евгением Пригожиным, может свидетельствовать о том, что Россия не отказалась от предыдущей схемы оплаты операций «ЧВК Вагнер» в Африке. Ранее тот отмечал, что проекты наемников за пределами России обеспечиваются через госконтракты для группы компаний, которой управляет «Конкорд» (холдинг, созданный Пригожиным — RFI).

Ранее СМИ сообщали, что «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина сохраняет военное присутствие в Африке. NYT сообщает, что существует риск прихода наемников в Нигер, где на прошлой неделе произошел военный переворот. Один из его лидеров генерал Моди посетил Мали — одну из ключевых для «ЧВК Вагнер» стран в регионе. Впрочем, о его встречах с лидерами наемников неизвестно.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться