«Агентство»: после мятежа компании Пригожина заключили госконтракты не менее чем на два миллиарда рублей
Компании, связанные с Евгением Пригожиным, получили госконтракты на сумму не менее двух миллиардов рублей с момента неудавшегося мятежа. Об этом сообщает издание «Агентство» со ссылкой на открытые данные. Речь идет о контрактах на организацию питания государственным учреждениям: в сведения не входят засекреченные поставки, которые могут касаться закупок со стороны министерства обороны.
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По данным издания, компании Пригожина смогли не потерять крупные заказы на горячие обеды для школьников в Подмосковье. Самый крупный контракт «Продфудсервис» заключила с администрацией Красногорска - здесь сумма достигла 935 миллионов рублей. Администрация Мытищ заплатит 705 миллионов рублей компании «Социальное питание «Центр»».
Журналисты уточняют, что анализировали данные госзакупок тех компаний, которые авторы расследований связывали с Евгением Пригожиным еще до начала войны. Всего это 17 компаний, которые стали практически монополистами на рынке школьного питания столицы.
Заключал ли Евгений Пригожин и подконтрольные ему структуры контракты с военным российским ведомством, достоверно доказать невозможно. Данные о государственных закупках Минобороны РФ засекречены. Однако о том, что мятежный бизнесмен заключал контракты на поставку питания военным, ранее говорил и Владимир Путин, и сам Евгений Пригожин.
Ранее 12 июля телеканал RTVi сообщал, что компании Пригожина после мятежа заключили контракты на миллиард рублей.
Финансирование, полученное Евгением Пригожиным, может свидетельствовать о том, что Россия не отказалась от предыдущей схемы оплаты операций «ЧВК Вагнер» в Африке. Ранее тот отмечал, что проекты наемников за пределами России обеспечиваются через госконтракты для группы компаний, которой управляет «Конкорд» (холдинг, созданный Пригожиным — RFI).
Ранее СМИ сообщали, что «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина сохраняет военное присутствие в Африке. NYT сообщает, что существует риск прихода наемников в Нигер, где на прошлой неделе произошел военный переворот. Один из его лидеров генерал Моди посетил Мали — одну из ключевых для «ЧВК Вагнер» стран в регионе. Впрочем, о его встречах с лидерами наемников неизвестно.
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