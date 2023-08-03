Две компании получили штрафы за то, что не удалили «ложную» информацию, как того требовал Роскомнадзор.

В России Apple и Wikipedia приговорили к штрафу за «ложную информацию» о войне в Украине.

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Московский суд впервые оштрафовал Apple на 400 000 рублей (почти 4 000 евро) за то, что компания не удалила информацию о войне в Украине, которую Россия считает ложной, сообщают в четверг информационные агентства ТАСС и AssociatedPress.

Американская фирма была признана виновной в том, что не удалила подкасты и приложения, распространявшие «ложную информацию» о конфликте. Роскомнадзор (федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в России) потребовал от Apple удалить информацию, «которая была направлена ​​на дестабилизацию политической ситуации в России», сообщает российское агентство.

Впоследствии по той же причине была оштрафована и Wikipedia. Штраф составил 3 миллиона рублей (почти 30 тысяч евро).

Мировой судья судебного участка №422 Москвы признал компанию виновной в неудалении запрещенной информации (часть 2 статьи 13.41 КоАП). Поводом для составления протокола стали статьи о войне в Украине, в том числе об угрозах со стороны российских властей применить ядерное оружие в Украине и незаконных фильтрационных лагерях для украинцев, созданных российскими военными, уточнил «Интерфакс», сославшись на материалы административного дела.

Это уже тринадцатый штраф, назначенный Wikimedia Foundation с июля прошлого года. Их общая сумма превысила 20 миллионов рублей. Поводами для наказания становились статьи о вторжении в Украину, тексты песен группы «Психея» и ролик о зацепинге. Последний раз Wikimedia Foundation назначили 3 млн рублей штрафа в июне 2023 года из-за отказа удалить из энциклопедии статью об украинском полке «Азов».

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