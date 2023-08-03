Предпринимателя Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам по делу о повторной «дискредитации» армии

Предпринимателя и активиста Дмитрия Скурихина приговорили к полутора годам лишения свободы по делу о повторной «дискредитации» российской армии и взяли под стражу в зале суда.

24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Скурихин провел у своего магазина акцию: он встал на колени с плакатом «Прости, Украина».

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Дмитрий Скурихин — владелец магазинов, бывший оппозиционный депутат, участник выборов в Госдуму, активный критик действующей власти. На фасаде его магазина в селе Русско-Высоцком Ленинградской области часто появлялись оппозиционные лозунги: «Мир Украине», «Свободу России» или «Свободу Навальному».

В 2014 году после аннексии Крыма Скурихин написал на фасаде своего магазина «Мир Украине. Свободу России». В сентябре 2022 года после объявления мобилизации на том же фасаде появилась надпись: «Идите вы к черту с вашей могилизацией». 24 февраля, в годовщину полномасштабного вторжения российской армии в Украину, Скурихин провел у своего магазина акцию: он встал на колени с плакатом «Прости, Украина».

Ранее Скурихна уже штрафовали по административной статье о «дискредитации» армии, он находился под запретом определенных действий, а также под арестом.Первое уголовное дело против него возбудили в сентябре 2022 года из-за антивоенного баннера на фасаде магазина. В феврале 2023 года бизнесмена отправили в СИЗО по второму аналогичному делу. Однако позже его отпустили под домашний арест.

Выступая в суде с последним словом, Дмитрий Скурихин заявил, что не нарушал законов, а реализовывал свое конституционное право на свободу слова. Он напомнил, что и гитлеровскую Германию, и Российскую Империю и Советский Союз сгубило отсутствие именно таких свобод.

В марте 2023, когда Скурихин находился в СИЗО, правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» признал владельца «протестного магазина» из Ленобласти политическим заключенным.

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