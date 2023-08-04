Алексея Навального приговорили к 19 годам колонии особого режима

Репрессии в России

Московской городской суд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил политзаключенного Алексея Навального к 19 годам — теперь уже особого режима. Об этом сообщают российские госагентства. Новый приговор Навальному был вынесен по «экстремистскому» делу.

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20 июля соратники Навального сообщили, что гособвинитель запросил 20 лет колонии особого режима по «экстремистскому делу» для политика, уже отбывающего девятилетний срок в колонии №6 во Владимирской области.

Срок был запрошен путем частичного сложения по совокупности с предыдущим приговором, передавали СМИ. Таким образом, 19 лет — это общий срок, который предстоит провести Навальному в заключении по уже вынесенным приговорам, поясняет «Медуза». Ранее его приговорили к девяти годам колонии по обвинению в мошенничестве и неуважении к суду.

В колониях особого режима — самые строгие условия содержания. Согласно закону, в них отбывают наказание особо опасные рецидивисты и осужденные к пожизненному лишению свободы.

Внутри особого режима условия содержания отличаются друг от друга. Они бывают обычными, облегченными и строгими. Соратники Навального опасаются худшего, то есть, что политика могут направить в строгие условия особого режима.

Новое дело в отношении Навального — об «экстремизме» — суд начал рассматривать 19 июня в закрытом режиме. Процесс происходил прямо на территории колонии.

По этому же делу также проходит бывший технический директор ютуб-канала «Навальный LIVE» Даниэль Холодный. Для него прокуратура требовала 10 лет колонии общего режима.

«Медиазона» пишет, что ему назначили заключение в колонии общего режима, но на какой именно срок, неизвестно, поскольку из-за плохого качества трансляции журналисты, находящиеся в специальном отдельном зале, не смогли этого понять. Позднее его адвокат Светлана Давыдова сообщила «Новой газете», что Холодному назначили восемь лет колонии общего режима.

По «экстремистскому» делу Навального обвинили по целому ряду уголовных статей, в том числе о «создании экстремистского сообщества», которым власти РФ считают «Фонд борьбы с коррупцией». Срок по этому делу стал третьим для Навального для последние годы.

Команда Навального: судья во время процесса общался с ФСБ

Тем временем соратники Алексея Навального опубликовали расследование, где говорится, что судья Мосгорсуда Андрей Суворов, рассматривавший дело об «экстремизме» против политзаключенного, в ходе процесса неоднократно общался с сотрудником ФСБ Денисом Хворовым.

В расследовании сказано, что Хворов работает оперативником во втором отделе по защите конституционного строя. Этот отдел ФСБ занимался организацией отравления Навального в 2020 году, заявил директор ФБК Иван Жданов в видео.

«Я не знаю, что было в разговорах между судьей и сотрудником ФСБ. Обсуждали ли они детали процесса или сотрудник ФСБ просто угрожал судье, что если он примет неправильное решение, то с ним что-нибудь случится. Например, судья, которая передавала Навальному, что сожалеет о замене условного срока на реальный, через полгода после приговора внезапно умерла», — говорит Иван Жданов.

Жданов также сообщил, что соратники Навального получили материалы засекреченного «экстремистского» дела, в котором 196 томов. «Все 196 томов — просто пустышка. Там вообще нет ничего, имеющего смысл. Они даже не пытались делать вид, что составляют настоящее уголовное дело. В этом деле большая часть бумаг вообще не относится к Навальному напрямую», — говорит Иван Жданов, характеризующий дело как «кучу бумаги».

Он сказал, что среди «доказательств» в деле, например, фото дочери сотратника Навального Леонида Волкова в инстаграме или фотография реки Печоры из инстаграма самого Жданова. По его словам, в деле также огромное количество скриншотов, в том числе «случайных», а также фотографии тетрадей с пустыми листами и дубли одних и тех же страниц.

«Стыдно дать себя запугать»

Накануне вынесения приговора в соцсетях Навального был опубликован пост, в котором политзаключенный просит «относиться хладнокровно» к попыткам режима запугать народ репрессиями и не дать Путину достичь этой цели. Он также призвал продолжать сопротивляться, «взвесив все риски и учтя все обстоятельства».

«Что-то может сделать каждый. С соседями поговорить, листовку повесить. Наше расследование распространить. Отправлять 500 рублей в месяц нам или другим оппозиционным организациям и СМИ. Вести блог. Участвовать в ДМП-2, писать в соцсети. Поддерживать политзаключенных. Нарисовать граффити. Выйти на митинг. Нет ничего стыдного в том, чтобы выбрать наиболее безопасный способ противодействия. Стыдно не делать ничего. Стыдно дать себя запугать», — говорится в публикации.

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