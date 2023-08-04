Евросоюз осудил новый приговор Навальному и потребовал от властей РФ немедленно его освободить

Европейский союз решительно осуждает новый приговор российскому оппозиционному политику Алексею Навального и требует его немедленного освобождения, говорится в заявлении Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозпепа Борреля.

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Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель
Верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель Frederic Sierakowski
RFI
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Европейский союз решительно осуждает решение Мосгорсуда, приговорившего оппозиционного политика Алексея Навального к 19 годам лишения свободы, за действия, представляющие собой законную политическую и антикоррупционную деятельность, говорится в заявлении Верховного представитель ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля.

Тот факт, что процесс проходил в закрытом режиме, «явно указывает на то, что российская правовая система продолжает использоваться в качестве инструмента борьбы с Навальным. Это также показывает, насколько российские власти его боятся», — заявил Боррель.

«Происходящее с Навальным — очередной пример продолжающихся систематических преследований со стороны российских властей и игнорирования ими прав человека собственных граждан», — продолжил он.

Европейский Союз вновь выражает глубокую обеспокоенность в связи с сообщениями о неоднократных случаях жестокого обращения руководства тюрьмы с Навальным, неоправданного и неправомерного применения к нему дисциплинарных мер, а также травли, по сути представляющей собой физические и психологические пытки. Российское политическое руководство ответственно за его безопасность и здоровье и будет призвано к ответу,

— подчеркнул глава европейской дипломатии.

Жозеп Боррель также напомнил об отравлении Навального с использованием запрещенного нервно-паралитического вещества группы «Новичок»: «Европейский союз вместе со своими партнерами продолжит призывать Россию к расследованию попытки убийства Навального на условиях полной прозрачности и без дальнейшего промедления, а также к полному сотрудничеству с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) для обеспечения беспристрастного расследования».

ЕС призывает Россию освободить Навального немедленно и без выдвижения каких-либо условий. «Европейский Союз вновь призывает Россию к исполнению обеспечительных мер, установленных решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), предполагающих незамедлительное освобождение Навального из тюрьмы. Европейский Союз напоминает о том, что Россия все еще юридически обязана полностью выполнять решения ЕСПЧ, вынесенные в связи с нарушениями прав человека до 16 сентября 2022 г. — до дня, когда она вышла из Европейской конвенции по правам человека», — сказано в заявлении.

Боррель напомнил, что с 2020 года европейские санкции наложены на лиц, ответственных за отравление, произвольный арест и уголовное преследование оппозиционера. 20 июля Совет ЕС утвердил дополнительные меры в отношении 11 физических и пяти юридических лиц, которые несут ответственность за серьезные нарушение прав человека в России, связанные в том числе с делом Навального, указано в заявлении.

4 августа Московской городской суд на выездном заседании во владимирской колонии строгого режима приговорил политзаключенного Алексея Навального к 19 годам — теперь уже особого режима. Речь идет об самых суровых условиях содержания в заключении в РФ.

Новый приговор Навальному был вынесен по «экстремистскому» делу. Дело рассматривалось в закрытом режиме. Соратники Навального опубликовали расследование, где говорится, что судья, который рассматривал это дело, в ходе процесса неоднократно общался с ФСБ.

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