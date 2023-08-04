Мордовия первой в России ввела запрет на «склонение» женщин к аборту

Россия

Мордовия стала первым российским регионом, где законодательно запретили «склонение» женщин к аборту, сообщил губернатор Артем Здунов. За нарушение закона организациям здесь будет грозить штраф до 200 тысяч рублей. Инициаторы закона утверждают, что это делается для улучшения демографической ситуации в республике.

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Мордовский губернатор Артем Здунов заявил, что эта инициатива получила «большую поддержку религиозных и общественных организаций, мусульманского сообщества, митрополита Саранского и Мордовского Зиновия».

Под «склонением» к аборту авторы закона понимают «понуждение» к этому путем путем уговоров, предложений, подкупа, обмана, выдвижения иных требований, говорится в пресс-релизе на сайте республиканского парламента.

Сделана оговорка о том, что, врачи, информирующие женщину о наличии медицинских показаний к прерыванию беременности, под действие закона не подпадают.

Штрафы за «склонение к аборту» для физических лиц составляют от пяти до 10 тысяч рублей, для должностных лиц — от 25 до 50 тысяч рублей, для организаций — от 100 до 200 тысяч рублей, передает «ТАСС» со ссылкой на депутата Госсобрания Мордовии Валерия Алехина. Он добавил, правонарушение считается совершенным вне зависимости от того, был сделан аборт или нет.

В изначальной версии законопроекта помимо «склонения» к абортам предлагалось ввести запрет и на «пропаганду» абортов, отмечают СМИ. Под «пропагандой» абортов предлагали считать «формирование отношения к [абортам] как к социальной норме», «негативное отношение к беременности и родам», сообщения о «безвредности и безопасности» абортов, «страх перед вынашиванием, рождением и воспитанием ребенка», согласно сообщению «ТАСС». Кроме того, «пропагандой» предлагалось считать «отрицание того, что эмбрион является живым человеком».

Как пишет «Российская газета», пункт о «пропаганде» исключили по настоянию «юристов», «поскольку он относится к компетенции Госдумы РФ». По той же причине, как сообщается, из закона убрали наказание в виде выдворения из РФ для иностранцев и приостановку работы организаций на три месяца.

По словам губернатора Мордовии, «движком» нового регионального закона о штрафах за «склонение» к аборту стала руководитель фонда под названием «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина.

Она объяснила необходимость штрафов тем, что — цитата: «во всем мире демография сейчас на спаде, идет массированная миграция и замещение коренного населения». О проблемах с демографией говорил и председатель республиканской Общественной палаты Иван Капитонов, представляя депутатам проект закона.

Против нового закона на сессии парламента Мордовии выступил только представитель КПРФ Дмитрий Кузякин, говоривший о том, что такими методами невозможно повысить рождаемость, и вместо этого нужны социальные меры поддержки.

С расчетом изменить законы по всей стране?

Российские чиновники, депутаты, пропагандисты систематически увязывают тему абортов с демографическими проблемами страны и называют аборты одной из причин низкой рождаемости.

Мордовия, кстати, является регионом с одним из самых низких суммарных коэффициентов рождаемости в России (среднее число детей на одну женщину). На 2022 год этот показатель составлял в Мордовии лишь 1,031, тогда как в среднем в РФ он составлял 1,416, по данным Росстата (с учетом данных из аннексированного Крыма). Считается, что суммарный коэффициент рождаемости должен составлять 2,1, чтобы обеспечивалась стабильная численность населения без иммиграции.

В России давно наблюдается демографический спад: население страны (после краткого периода естественного прироста в середине 2010-х) сокращается с 2018 года включительно. По данным Росстата, снижение численности населения измеряется сотнями тысяч человек каждый год. Опрошенные RFI эксперты указывали, что последствия полномасштабного вторжения в Украину могут все значительно усугубить, и они еще не проявили себя в полной мере.

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Недавно издание The Moscow Times со ссылкой на источники в двух российских государственных медиа сообщало, что подконтрольные Кремлю СМИ получили распоряжения ограничить сообщения о демографическом кризисе в РФ.

На этом фоне в РФ усиливается пролайф-пропаганда и разговоры о необходимости ограничить или усложнить доступ к прерыванию беременности. Из заголовков подконтрольных Кремлю СМИ только за последние месяцы: «Минздрав РФ готов обсудить возможный запрет на проведение абортов в частных клиниках»; «РПЦ предлагает запретить женщинам аборты без согласия мужа»; «[Министр здравоохранения РФ] Мурашко счел порочной практикой стремление женщин строить карьеру вместо родов».

Губернатор Мордовии Артем Здунов, рассказывая о новом законе, заявил, что работа ведется совместно с Госдумой. Не исключено, что это указывает на то, что региональный мордовский закон может стать шагом к изменениям в этой сфере на федеральном уровне.

В России давно пытаются ограничить доступ к абортам

В России, по закону, аборты свободно проводятся по желанию женщины на сроке до 12 недель беременности, по социальным показаниям — до 22 недель, по медицинским показаниям — независимо от срока беременности. Они входят в перечень видов медицинской помощи, покрываемых государственным страхованием.

При этом российские власти годами пытаются различными способами ограничить доступ к абортам, публично увязывая это с вопросами демографии и «традиционных ценностей». Эта деятельность активно ведется и на уровне регионов.

Один из примеров: в 2020 году министерство здравоохранения в Мордовии направило частным клиникам письмо с настоятельной рекомендацией исключить аборт из списка услуг. Губернатор Артем Здунов отчитался, что пять частных клиник в регионе с тех пор уже «добровольно отказались» от проведения абортов. Бывшая уполномоченная по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова приветствовала это решение, заявив, что этому примеру готовы последовать и в других регионах.

Другой пример: в Ярославской области власти с 2012 года проводят кампанию, в рамках которой трижды в год рекомендует медучреждениям на сутки полностью отказаться от проведения абортов. И не считают это нарушением закона.

Еще один: С 2016 году по всей России проводит конкурс под названием «Святость материнства»: гинекологам и психологам, особо отметившимся в деле отговаривания женщин от абортов, вручают денежные призы.

В России вместе со снижением рождаемости из года в год в последнее время снижалось и число абортов. По данным Росстата, в последние несколько лет в стране проводили около 500–600 тысяч абортов в год. Тогда как в конце 1990-х-начале 2000-х в РФ фиксировалось порядка двух миллионов абортов ежегодно. Снижение числа абортов связывают в первую очередь с отходом от репродуктивной архаики и распространением контрацепции: нежелательную беременность все чаще предупреждают, а не прерывают.

Примеры как из истории, так и из современности показывают, что запрет абортов не приводит к всплескам рождаемости и улучшению демографической ситуации, но приводит к человеческим трагедиям. К примеру, в сталинском СССР после криминализации абортов в 1936 году число прерываний беременности даже выросло, возросла женская смертность, а также число случаев детоубийств.

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