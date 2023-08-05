Посольство Китая обвинило РФ в «жестокости» к китайским туристам на границе и потребовало объяснений

Китай-РФ

Посольство КНР в России заявило, что направило российской стороне представления в связи с препятствованием въезду нескольких китайских туристов в РФ из Казахстана. Посольство Китая обвинило российские власти в «жестокости» по отношению к китайским гражданам и потребовало «дать Китаю удовлетворительный ответ» относительно инцидента на границе.

Флаги России и Китая в Пекине, куда прибыл с визитом Владимир Путин, 8 июня 2018 г.

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Заявление китайских дипломатов опубликовано в соцсети WeChat, внимание на него обратило агентство Bloomberg.

Как сообщило китайское посольство, 29 июля пятеро китайцев пытались попасть в Россию из Казахстана. На пограничном пункте «Караузек» (Астраханская область) им отказали во въеде в Россию, и их туристические визы были аннулированы.

Позднее посольство Китая узнало из видео, опубликованного одним из недопущенных в РФ китайских туристов, что российские пограничники «неоднократно досматривали его в течение четырех часов».

Посольство Китая в связи с инцидентом направило представления российской стороне, указав, что «жестокие и чрезмерные действия правоохранительных органов России в этом инциденте нанесли сербезный ущерб законным правам и интересам китайских граждан».

В диппредставительстве КНР также заявили, что инцидент на границе «не соответствует нынешней дружбе между Китаем и Россией».

Посольство Китая потребовало от российской стороны «немедленно выяснить причину инцидента», «принять активные меры для устранения негативного влияния», а также обеспечить, чтобы подобное не повторялось в будущем.

Российские власти официально не комментировали случившееся. В сообщении китайского посольства говорится, что «российская сторона» заявила, что этот инцидент был «единичным», и Рф не ведет какой-либо дискриминационной политики в отношении китайских граждан.

После предварительной проверки причиной отказа во въезде стало то, что «пункт назначения соответствующего заявления на визу гражданина Китая не совпадает с фактическим пунктом назначения, что нарушает соответствующие законы и правила России», — указано в заявлении посольства Китая.

Дипломаты КНР обратились к властям РФ с просьбой «дополнительно расследовать чрезмерную правоохранительную деятельность пограничных инспекторов и дать Китаю удовлетворительный ответ».

Как отмечает South China Morning Post, заявление посольства КНР было опубликовано вскоре после того, как инфлюэнсер, известный в соцсетях под именем Цзинь Вэньсинь, опубликовал видео в Douyin (китайской версии TikTok), где рассказал о том, как пытался пересечь границу между Казахстаном и РФ.

Цзинь Вэньсинь в частности сказал, что с ним и его четырьмя друзьями российские чиновники «обращались как с преступниками», и их багаж трижды досматривали.

По словам блогера, они с друзьями ехали из Казахстана в Россию, а также планировали посетить Азербайджан, Грузию, а затем Турцию. Джин Вэньсинь подчеркнул, что перед поездкой они получили все необходимые документы, такие как визы и водительские удостоверения.

Довольно резкое заявление китайского посольства с обвинениями в «жестокости» и требованиями удовлетворительных объяснений контрастирует с совместными заявлениями лидеров двух стран о прочном партнерстве и «дружбе без границ».

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