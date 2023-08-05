Российский нефтяной танкер атакован в Черном море: что известно

Война

Федеральное агентство морского и речного транспорта РФ (Росморречфлот) сообщило, что российский танкер «Сиг» поздно вечером 4 августа получил пробоину, предположительно, в результате атаки морского дрона у Керченского пролива. Источник BBC News Украина в СБУ заявил, что речь идет о совместной операции СБУ и ВМС Украины.

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В ночь на субботу стали поступать сообщения о взрывах в районе Керченского моста. Сообщалось, что на мосту отключили свет и перекрыли движение. Позднее из российских источников начали поступать сообшения о танкере, получившем повреждения в этом районе.

Ближе к утру Росморречфлот заявил, что 4 августа в 23:20 российский танкер «Сиг» получил пробоину в районе машинного отделения у ватерлинии с правого борта, предположительно, в результате атаки морского дрона. В сообщении говорится, что судно находилось на южном подходе к Керченскому проливу. На его борту находился экипаж в составе 11 человек, пострадавших нет, заявило российское федеральное агентство.

Ведомство заявило, что судно на плаву. Сообщалось, что в район происшествия были направлены спасательные суда, с них на пострадваший танкер передали водоотливные средства, и поступление заборной воды в машиннон отделение было прекращено. «По состоянию на 04.00 ведется подготовка к откачке кормовых балластных танков АС и установке пластыря», — говорилось в сообщении.

Российское издание «База» опубликовала фотографии изнутри поврежденного танкера.

Атакованный танкер «Сиг» с 2019 года находится под санкциями США в связи с поставками авиационного топлива российским войсками в Сирии.

Источник BBC News Украина в СБУ утверждает, что атака на танкер — совместная операция СБУ и ВМС Украины. Он отметил, что атака произошла в территориальных водах Украины, а сам танкер «Сиг» был задействован в транспортировке топлива для российских войск. Источник BBC News Украина сообщил, что для атаки был задействован надводный дрон с 450 кг тротила. По его словам, танкер был «хорошо нагружен топливом».

При этом российское «ТАСС» со ссылкой на морской спасательно-координационный центр Новороссийская пишет, что разлива топлива нет.

СБУ тем временем опубликовала публичное заявление своего главы Василия Малюка. В нем он фактически признал причастность Украины к атаке на танкер и другие объекты Черноморского флота РФ.

«Любой «хлопок», который происходит с российскими кораблями или Крымским мостом, является абсолютно логичным и эффективным шагом по отношению к врагу. Более того — такие спецоперации проводятся в территориальных водах Украины и являются полностью законными», — говорится в сообщении.

Прошлой ночью морские дроны атаковали военно-морскую базу РФ в Новороссийске. После этого в телеграм-каналах появилось видео идущего на буксире и накренившегося корабля. Как утверждается, речь идет о российском десантном корабле «Оленегорский горняк».

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