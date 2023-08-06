Путин против Кагарлицкого, Сталин против Троцкого

Слова с Гасаном Гусейновым

В своей еженедельной колонке постоянный автор RFI профессор Свободного университета Гасан Гусейнов сопоставляет политические словари сталинского СССР и путинской РФ, а именно – те имена и обвинения, которыми в разное время, но похожим образом, оперировали деятели эпохи.

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В ответ на вопрос корреспондента, что он думает об аресте Бориса Кагарлицкого, Путин сказал, что не знает этой фамилии, но тут же добавил, что «за такие дела в Украине вообще расстреливают». Эта демонстрация интеллектуального убожества заставила меня вспомнить о старом деле Бориса Кагарлицкого, редкого в РФ левого политика, оставшегося с тех пор верным своим убеждениям. А арестовали его в первый раз за участие в философско-политическом социалистическом кружке «молодых социалистов» в 1982 году. Общее дело Андрея Фадина и Павла Кудюкина, только-только кончивших истфак, и студента ГИТИСа Бориса Кагарлицкого было тогда самым громким политическим делом на рубеже брежневской и андроповской эпохи. Вонь от разложения советской системы была столь сильна, что большинство живших в ней людей не готово было с симпатией отнестись к левому, социалистическому крылу диссидентства. Многие люди, попрятавшиеся в гуманитарных или техницистских нишах, относились к критике советского режима слева как к чему-то бесперспективному и даже лишенному культурных оснований. В моде была архаика воцерковления для одних, эмигрантские настроения других, праволиберальные мечты о конвергенции с развитым Западом у третьих. Социалистов было тогда очень мало. Да их и осталось мало.

Вранье Путина о том, что текущий глава РФ «не знает имени Кагарлицкого», вдвойне комично: до Путина, как и для всей прочей гебешной братии топтунов, информация о диссидентах «доводилась», как они изволят выражаться, каждый день, а то и по несколько раз на дню. Над тем, что же всей советской системе делать с Фадиным, Кудюкиным и Кагарлицким, ломал головы весь чекистский верховный аппарат до самого конца эпохи. А кончилась эта эпоха не из-за деятельности диссидентов разного колера и масштаба, а в силу нежизнеспособности самого режима и особенно – его карательных служб из ЧК-КГБ. Собственно говоря, и весь опыт первой четверти 21 века, опыт присвоения себе чекистами всей полноты власти в России, это опыт доведения до логического конца ленинско-сталинского советского проекта.

И в этой точке, мне кажется, справедливо вспомнить, как уничтожал своих оппонентов политический дедушка Путина – товарищ Сталин. Вспоминаю это в надежде и вере, что Борису Кагарлицкому не придется испытать того, что случилось с Троцким, хотя само по себе заключение в российскую тюрьму – это пытка, особенно когда безобидного мыслителя туда отправляют люди с твердой репутацией людоедов. Для контраста и пущей важности они одновременно помещают в тюрьму и одного из своих патентованных головорезов – Стрелкова-Гиркина, как бы подчеркивая трудности управления в обстоятельствах, когда людоедский характер режима стал очевидным для всей, извините за выражение, Организации Объединенных Наций.

История покушений на Троцкого, который прятался от Сталина в Мексике, это еще и история чтения Сталиным Троцкого. В советских словарях и энциклопедиях не было такого имени – Троцкий, а вот статья «троцкизм» была. Под этот самый «троцкизм» можно было подвести что угодно. Сейчас в этом значении употребляются слова «оправдание терроризма» и «русофобия»: всякий, кто хоть что-то понимал в природе сталинского режима, мог быть обвинен в «троцкизме»; всякий, кто хоть что-то понимает в природе путинского режима, может быть обвинен в «оправдании терроризма» и «русофобии».

Интересно, что вторая мировая война спасла сталинский Советский Союз от распада, инициатором которого могла в конце 1930-х годов стать Украина. Сегодня вдвойне интересно читать, что писал об этом 30 июля 1939 года в «Бюллетене оппозиции» Троцкий. В статье под названием «Независимость Украины и сектантская путаница» Троцкий, в частности, пишет:

Хотят ли украинские народные массы отделиться от СССР? Ответить на этот вопрос, на первый взгляд, трудно, ибо украинский народ, как и все другие народы СССР, лишен какой бы то ни было возможности выразить свою волю. Но самое возникновение тоталитарного режима и его все более свирепое напряжение, особенно на Украине, доказывают, что действительная воля украинских масс непримиримо враждебна советской бюрократии. Нет недостатка в доказательствах того, что одним из важнейших источников враждебности является подавление украинской самостоятельности. Национальные тенденции на Украине бурно прорвались в 1917-1919 гг. Выражением этих тенденций на левом фланге была партия Боротьба. Важным симптомом успешной ленинской политики на Украине явилось слияние украинской большевистской партии с организацией боротьбистов. Однако, в течение следующего десятилетия произошел фактический разрыв с группой Боротьба, вожди которых подвергались преследованиям. Старый большевик Скрыпник, чистокровный сталинец, был доведен в 1933 г. до самоубийства за его будто бы чрезмерное покровительство национальным тенденциям. Фактическим "организатором" этого самоубийства явился сталинский посланец Постышев, который остался после этого на Украине, как представитель центральной политики. Вскоре, однако, и сам Постышев подвергся опале. Такие факты глубоко симптоматичны, ибо обнаруживают силу давления национальной оппозиции на бюрократию. Нигде чистки и репрессии не имели такого массового и свирепого характера, как на Украине.

Троцкий увидел, что истребление Сталиным социальной основы присоединенных «народов СССР» – крестьянства – это такая мера подавления, после которой дальнейшее сопротивление его режиму будет невозможно. Неслучайно Троцкий ставит на одну доску сталинскую национальную политику и подавление свободы женщины.

Кремлевская бюрократия говорит советской женщине: так как у нас - социализм, то ты должна чувствовать себя счастливой и отказаться от абортов (под угрозой наказания). Украинцу он говорит: так как социалистическая революция разрешила национальный вопрос, то ты обязан чувствовать себя счастливым в СССР и отказаться от мысли об отделении (под страхом расстрела). Что говорит женщине революционер? "Ты сама решаешь, хочешь ли ты ребенка или нет; я защищаю твое право на аборт против кремлевских жандармов". Украинскому народу он говорит: "Твое собственное отношение к твоей национальной судьбе имеет для меня значение, а не "социалистические" софизмы кремлевских жандармов; я всеми силами поддержу твою борьбу за независимость!"

Троцкий увидел, что следом за разгромом национал-социализма и фашизма начнется деколонизация, национально-освободительная борьба в больших империях. А вот потенциал социалистической (пролетарской) революции среди бывших колоний Российской империи, а ныне (в 1939 году) – «союзных республик», которые «навеки сплотила великая Русь», Троцкий все же переоценил:

Лозунг независимой Украины означает не то, что Украина навсегда останется изолированной, а лишь то, что вопрос о своих взаимоотношениях с другими частями Советского Союза и с западными соседями она будет заново определять сама, по собственной воле. Возьмем самый выгодный для нашего критика идеальный случай. Революция происходит одновременно во всем Советском Союзе. Бюрократический спрут задушен и сброшен. Предстоит учредительный съезд советов. Украина, хочет по-новому определить свои отношения с СССР. Даже наш критик признает за ней, надеемся, это право. Но, чтоб свободно определить свои отношения к другим советским республикам, чтоб иметь право сказать: да или нет, Украина должна, по крайней мере, на учредительный период вернуть себе полную свободу действий. Это и называется государственной независимостью. (…) "учредительный" съезд и значит съезд независимого государства, которое собирается заново определять как свой внутренний режим, так и свое международное положение.

Заметьте, это было написано в июле 1939, а не в зимой 1991 года.

И все же точность прогнозов Троцкого была многократно доказана: от хода второй мировой войны – с неизбежным переходом Сталина от союза с Гитлером (который Троцкий успел застать) к союзу с США (до которых Троцкий, убитый в 1940, не дожил). Важно, что Троцкий не «гениально предугадывал», а показывал своим оппонентам все расчеты. Возможно, с этим связано и желание Сталина во что бы то ни стало устранить Троцкого – не только как аналитика его, сталинского, режима, но и как невольного советчика и свидетеля интеллектуальной беспомощности вождя. Так и путинский сексотский и пыточный режим силен только тем, что подымает низменное и подлое в отдельных людях и в целых народах. У свободного, умного и храброго человека, каким, несомненно, является Борис Кагарлицкий, есть идеи и идеалы. Они могут быть кому-то не по душе, вроде тщетного поиска «левого движения» на Юго-Востоке Украины в 2014 году. Но у тех, кто отправил его в тюрьму, нет за душой ничего, кроме зависти и желания хоть на миг забыть о собственном ничтожестве, подвергая гонениям достойных людей. Хорошо, что есть слова и документы, по которым можно будет восстановить каждый шаг и нынешнего падения.

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