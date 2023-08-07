В Москве вынесли заочный приговор писателю Дмитрию Глуховскому: восемь лет колонии по делу о «военных фейках»

Басманный суд Москвы заочно приговорил писателя Дмитрия Глуховского к восьми годам колонии общего режима, сообщил 7 августа корреспондент «Медиазоны» из зала суда. Российский суд признал писателя, публично осуждающего российские власти за вторжение в Украину, виновным в распространении «фейков» об армии РФ.

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Басманный суд признал Дмитрия Глуховского виновным по пунктам «в» и «д» части 2 статьи 207.3 УК РФ, то есть в распространении «фейков» об армии РФ по мотивам политической ненависти и с «искусственным созданием доказательств».

Цензурную статью 207.3 добавили в российский уголовный кодекс вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Гособвинение запрашивало для Дмитрия Глуховского девять лет колонии.

Слушания проходили заочно, поскольку Дмитрий Глуховский находится в эмиграции.

Уголовное дело на писателя завели из-за его публикаций в социальных сетях. В частности, в основу обвинения легла его публикация в телеграм-канале под заголовком «Война против России» от 6 апреля 2022 года, передает «Медиазона».

Глуховский в этом посте написал: «Война против Украины, развязанная Путиным, с каждым днем становится все страшней и бесчеловечнее, а предлоги, под которыми она была начата, выглядят все ничтожней и фальшивее. (…) 24 февраля Путин развязал войну не только против Украины. Он ведет ее сразу на два фронта, и второй фронт — домашний. Из-за войны с Украиной Россия оказывается в изоляции от западной цивилизации, от ее технологий и культуры, информации и рынков, науки и финансов».

Во время судебных слушаний стало известно, что показания против Дмитрия Глуховского в качестве свидетеля давала сотрудница российского пропагандистского издания NewsFront Юлия Лозанова. Это издание находится под санкциями США, Австралии и Новой Зеландии. Власти США связывают NewsFront с российскими спецслужбами.

Как передавала «Медиазона», на суде Лозанова не присутствовала, ее показания зачитал прокурор. Лично сотрудница NewsFront не была знакома с писателем, но ее, судя по зачитанным показаниям, задели посты Глуховского о Буче и Мариуполе.

Прокурор зачитал схожие показания против Дмитрия Глуховского другого свидетеля по этому делу — Ивана Климова, который представился следствию редактором медиа «Рупор Москвы» и организации под названием «Аналитический центр проблем безопасности».

Адвокат Дмитрия Глуховского Вероника Полякова ранее назвала его председование политически мотивированным, а предъявленное обвинение — не соответствующим нормам закона.

Ранее российское МВД объявило Глуховского в розыск. В октябре прошлого года российский минюст объявил писателя «иноагентом».

Сообщалось, что в России книги Глуховского, как и многих других выступивших против российского вторжения в Украину писателей, запретили ставить на видное место в Московском доме книги, а в библиотеках — убирают с полок.

Дмитрий Глуховский — известный писатель, автор серии популярных постапокалиптических романов «Метро 2033», «Метро 2034», «Метро 2035». Он неоднократно публично высказывался против нападения РФ на Украину и против путинского режима.

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