Международная гонка за освоение Луны: «Роскосмос» готовит 11 августа запуск межпланетной станции «Луна-25»

«Роскосмос» готовит к запуску 11 августа с космодрома Восточный новую автоматическую межпланетную станцию «Луна-25». Это — первый российский лунный проект за прошедшие полвека. Российские агентства сообщают, что аппарат должен стать первым, который сядет непосредственно на Южном полюсе Луны. Российские ученые намерены отработать технологию мягкой посадки, исследовать внутреннее строение грунта и провести разведку ресурсов, в том числе наличия воды.

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Научные задачи космического проекта изложены на сайте Института космических исследования РАН. Миссия «Луна-25» является первой в череде предстоящих запусков с долгосрочной целью создать на Луне российской научной станции.

Автоматическая межпланетная станция «Луна-25» опирается на советские разработки в области освоения естественного спутника Земли. В 1976 году «Луна-24» станция доставила на землю 170 граммов лунного грунта.

Новый малогабаритный луноход позволит ученым отработать посадку на поверхность спутника Земли в зоне Южного полюса, проверить работу аппаратуры в условиях лунной ночи, изучить состав и строение реголита (минерал на поверхности Луны), а также проверить состав верхнего слоя атмосферы (экзосферы Луны).

Полюса как космическая летопись

Российские специалисты объясняют, что до сих пор исследования проводились в экваториальной зоне Луны. Однако, как показали исследования, в частности с установленного на американском орбитальном аппарате Lunar Reconnaissance Orbiter российского нейтронного телескопа ЛЕНД, «в полярном реголите есть много летучих соединений космического происхождения, начиная с воды и заканчивая сложными молекулами». Считается, что вечная мерзлота в полярной зоне (минус 238°C на Южном полюсе) позволила сохранить накопленные тысячелетиями слои космической пыли, метеоритов и инея летучих веществ, попадавших на спутник Земли. Послойное изучение грунта в этой зоне позволит ученым «прочитать» события, происходившие на ранних периодах развития Солнечной системы.

В перспективе запуска 11 августа власти эвакуируют жителей поселка Шахтинск в Верхнебуреинском районе Хабаровского края. Это — мера безопасности, на случай падения в секторе ступеней ракеты.

От научного до обычного

Ученые надеются использовать найденную в грунте Луны воду для создания там обитаемой станции. Однако прежде им придется найти технические решения для компенсации отсутствия атмосферы, малой гравитации и защиты от космической радиации. Это не полный список проблем, которые инженерам придется решить прежде, чем такой проект будет реализован.

В гонку за освоение Луны уже включились США и Китай. Пекин сообщил о подготовке обитаемого полета на луну в 2029 году в перспективе создания своей лунной научно-исследовательской и экспериментальной станции. США также планирует создать на Луне свою базу. В рамках этой программы в 2024 году миссия Аrtemis II отправит в беспосадочный полет вокруг Луны экипаж из трех американских и одного канадского астронавта. А в 2025 году NASA планирует высадить астронавтов непосредственно на поверхность спутника Земли. Свою космическую миссию к Луне направила и Индия. Её аппарат «Чандраян-3», как сообщает Индийское космическое агентство (ISRO), уже вышел на орбиту Луны. Попытка посадки будет осуществлена 23—24 августа. Место посадки – также район Южного полюса планеты.

Вторжение России в Украину 24 февраля 2022 года прервало ее участие в международных исследовательских проектах, в частности в области космоса. В июле того же года Москва объявила о выходе из проекта Международной космической станции (МКС). Но в сентябре 2022 пилотируемые корабли «Союз» позволили провести на МКС смену экипажей.

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