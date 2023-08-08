Война РФ против Украины: российские фейки как средство пропаганды и освоения бюджета

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За полтора года войны в Украине на информационном фронте без перемен. Российская пропаганда активно использует все возможные средства, в том числе и фейки об украинцах и их президенте. Но на каждый яд есть свое противоядие. И фактчекеры тщательно проверяют и доказывают, что является правдой, а что качественно или некачественно сделанной подделкой. Корреспондент RFI поговорила с основателем и главным редактором фактчекингового проекта «Проверено. Медиа» Ильей Бером.

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В последнее время все чаще появляются фейки, которые по задумке их создателей, вероятно, должны дискредитировать украинцев и президента Владимира Зеленского. Есть ли у производителей фейков какие-то другие задачи?

Понятно, что мы точно ничего об их мотивах не знаем, поэтому это предположения. Я думаю, что здесь несколько мотиваций — они могут присутствовать в разных пропорциях у разных исполнителей и заказчиков. Одна — это собственно информационная война, пропаганда, чтобы мотивировать и мобилизовывать поддержку внутри своих и демотивировать, соответственно, тех, кто вовне, и даже в большей степени тех, кто помогает Украине на Западе. Это очевидная прямая цель. Кроме того, не надо забывать, что есть не менее прямая цель, хоть и непроговариваемая, а именно: хорошо жить и вкусно кушать, а значит, получать бюджеты и эти бюджеты осваивать.

Сейчас, видимо, ничего проще, чем получить бюджет на информационную войну, в том числе в виде создания фейков, наверное, нет, поэтому возникает много проектов, на которые активно дают деньги.

Часть из них была создана еще несколько лет назад, а самый крупный создан буквально в первый день войны. Это телеграм-каналы, которые маскируются под фактчекинговые ресурсы под названиями «Фейк- контроль», «Минправды», «Война с фейками».

Все практически по Оруэлу: мы берем и называем канал противоположно тому, чем он на самом деле занимается. Я, к сожалению, не могу это доказать, но мне кажется, что канал «Война с фейками» финансируется из бюджета министерства обороны РФ. Другие проекты финансируются из разных источников и, соответственно, из разных бюджетов, а их в России достаточно много.

Как бы вы оценили качество технического исполнения продукта, насколько это профессионально сделано?

Если говорить о технологической или технической составляющей, то она совершенствуется на глазах. Первые фейковые обложки сатирических европейских и мировых журналов появились прошлым летом. Они привлекли профессионального художника: то, что он профессионал, а не любитель, очевидно. Но все, кроме непосредственно рисунка, было довольно плохо и небрежно сделано — с опечатками и ошибками. Чтобы это все выглядело соответствующее, они же на других языках должны писать. Со временем ошибок стало меньше.

Дальше они научились подделывать видео, что, конечно, сложнее, чем просто нарисовать одну или несколько картинок. Видеомонтаж тоже сначала делали неаккуратно, потом качество стало лучше. Это я оцениваю техническую составляющую.

Особняком стоят ролики, снятые профессиональными киношниками или рекламщиками, но все-таки, судя по картинке, скорее киношниками. Это то, что, как мы понимаем, делает Russia today, (которая сегодня называется RT), или на свой бюджет, или на бюджет Института развития интернета — мы этого точно не знаем. В марте – апреле 2022 года появился очень хорошо сделанный ролик на английском языке под хэштегом Stop Hating Russians про собачек и их владельцев. При его просмотре создается ощущение, будто его на Западе сняли. Собственно это то, что они пытаются делать, выдавая свои видеоролики за западные, снятые в поддержку России.

Есть еще короткие видео на английском, на немецком языках. А совсем недавно была громкая история с роликом, которую наш проект расследовал одновременно с «Радио Свобода», и оказалось, что в нем снимались русские актеры. Таким образом доказано, что это было снято в России и является российской пропагандистской продукцией.

Надо отметить, что это выполнено на высоком техническом уровне и, соответственно, дорого стоит. Моя приятельница, которая профессионально занимается производством рекламных роликов для крупных компаний, сказала, что стоимость такого видео от 7 до 15 миллионов рублей. Это приличный бюджет, особенно учитывая, что это разовая продукция продолжительностью в одну минуту. Значит производители могут себе позволить получить такой бюджет.

И тут есть совпадение интересов государства, которое платит за фейки такие деньги, и людей, у которых нет совести, и они готовы делать всё, что угодно. Это удобная тема для освоения бюджета.

Я хотела бы вернуться к фейковым роликам, которые направлены конкретно против Владимира Зеленского. В частности, на сайте «Проверено. Медиа» недавно были разобраны два ролика, в которых сначала голливудский актер Элайджа Вуд, а затем и американский боксер Майк Тайсон призвали Зеленского к борьбе с наркозависимостью. Тут возникает сразу несколько вопросов откуда появилась эта абсолютно выдуманная связь Зеленский и наркотики? И не боятся ли авторы фейков, что тот же Тайсон или Вуд подадут на них в суд?

Конечно, не боятся! В России суд через день присуждает по 3 миллиона штрафов то Википедии, то Гуглу. Никто платить не будет, нет судебных механизмов, поэтому собственно, никто и не будет подавать на людей в России в американский суд. Тут, на мой взгляд, нет совершенно никаких рисков для производителей.

Что касается выдуманной связи Зеленского и наркотиков, то я вам хочу напомнить, что ее придумали вообще не в России. Это, собственно, была одна из центральных тем во время президентской предвыборной кампании Порошенко против Зеленского. Тогда Петр Порошенко потребовал от Владимира Зеленского пройти тест у независимых наркологов и предъявить результ. Зеленский на это согласился при условии, что Порошенко сделает то же самое. Оба это сделали и показали чистые тесты. То есть это был порошенковский негатив против Зеленского, который не сработал, но его прекрасно подхватили российские пропагандисты, ничего выдумывать было не надо.

Возвращаясь к роликам, о которых вы упомянули, хочу сказать, что уже вышла 3 серия: еще один актер таким же образом через сервис Cameo, где знаменитости за деньги записывают короткие обращения для фанатов, выпустил «обращение к Зеленскому». Возможно, мы дождемся следующего ролика, которые они выпускают раз в неделю, и тогда уже их объединим, чтобы каждый раз не писать отдельный материал по одному и тому же поводу.

В каждом материале «Проверено. Медиа» приводятся данные о количестве подписчиков у тех телеграм-каналов, которые публикуют фейки. Можно ли сравнивать аудитории у тех, кто распространяет фейки, и фактчекерских проектов?

Конечно, их нельзя сравнивать. Какое-то пересечение все-таки, слава богу, есть, и мы это видим по людям, которые приходят и начинают сначала с нами спорить или ругаться: значит до них дошел сигнал, они увидели или прочитали, следовательно пересечение есть, но оно не очень велико. В целом, конечно, наша аудитория на порядки меньше, чем аудитория пропагандистов, и они этим пользуются.

Но я вам еще более грустную вещь скажу: даже если бы эти аудитории были сопоставимы, совершенно не значит, что мы бы убедили всех, кто посмотрел или прочитал наш разбор. Это так не работает. Потому что если человек изначально уже обработан, зомбирован и настроен против, он не будет воспринимать рациональный аргумент. Он будет считать, что он такой весь независимый и читает противоположное мнение, и ищет золотую середину, где, собственно, истина и есть. Но знаменитая фраза, что истина посередине — это ложный тезис.

Простыми методами это не лечится, и фактчекер помогает тем, кто не зомбирован. Кстати, это может быть направлено и в противоположную сторону: можно быть абсолютно зомбированным «заукраинцем», у которого наша проверка вызовет возмущение. И такое мы тоже видим.

Для фейков карикатур намеренно выбираются такие популярные издания как, например, «Charlie Hebdo»?

Я думаю, что кроме «Charlie Hebdo» никаких западных сатирических журналов и изданий в России никто не знает, поэтому, конечно, первым они выбрали именно «Charlie Hebdo». Но в других странах они тоже находят что-то, чтобы показать, что и в Америке, и в Турции, и в Испании все издеваются над Зеленским. И тут нет никакого расчета на то, что названия сами по себе будут что-то говорить российскому читателю. Они берут почти всегда только сатирические издания, хотя в последнее время почему-то использовали немецкую газету Handelsblatt.

Вы сами находите факты для проверки или что-то предлагают ваши читатели?

Большую часть мы все-таки находим сами, но немало присылают читатели и друзья. У нас есть Телеграм-бот, есть форма через которую можно прислать на проверку что-то, что показалось фейком. В процентном соотношении приблизительно 70 процентов мы находим сами, 30 — это то, что нам присылают.

Случается ли, что фейк на поверку оказывается правдой?

Бывают, конечно, и ложные сигналы, но это не значит, что мы не напишем, если что-то, похожее на фейк, оказалось правдой. Лично для меня это гораздо ценнее, потому что такое реже случается, а хочется, чтобы было разнообразие как в жизни. Не обязательно, чтобы люди ожидали слова фейк или неправда в конце статьи, так неинтересно.

Если позволите, вопрос, не связанный с фейками об Украине. В одном из интервью, говоря о двойниках Путина, вы сказали, что пока не очень верите в их существование. Не могли бы вы объяснить свою позицию?

У нас не было разборов по этой теме, потому что пока нет достаточно серьезных качественных доказательств ни в одну, ни в другую сторону. Но мы держим руку на пульсе. Тема очень эмоционально заряженная, и просто выпустить какой-то беззубый неубедительный материал мы не можем. В этом нет общественного смысла, и это будет удар по нашей репутации.

У меня есть личное мнение, которым я как отдельный человек, а не как представитель проекта готов делиться, а оно состоит в том, что я пока не видел убеждающих меня доказательств, и это именно тот случай, когда доказывать надо не отсутствие, а существование двойников.

Как говорил Карл Саган, «экстраординарные теории требуют экстраординарных доказательств».

Наличие двойника у человека — это очевидная экстраординарная теория, а ее экстраординарных доказательств, насколько я знаю, пока не существует.

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