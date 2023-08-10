Команду расследователей Conflict Intelligence Team признали в России «нежелательной» организацией

Генпрокуратура РФ признала организацию Conflict Intelligence Team (CIT), которая занимается расследованием военных преступлений в Украине, Сирии, Ливии и Центральноафриканской республике, «нежелательной» в России. Об этом сообщается 10 августа на сайте ведомства.

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Как заявили в Генпрокуратуре РФ, основной целью расследовательской команды OSINT-аналитиков CIT является «сбор и опубликование информации» о российских вооруженных силах, «в том числе персональных данных российских военнослужащих, используемых в дальнейшем для дискредитации».

Команда Conflict Intelligence Team была создана в 2014 году Русланом Левиевым (по паспарту — Карпук). На основании анализа открытых данных проект занимается расследованием обстоятельств вооруженных конфликтов, в которых участвуют российские военные и наемники, в том числе в Украине, Сирии и Ливии. С начала полномасштабного российского вторжения в Украину команда отслеживает ситуацию и события на фронте и публикует ежедневные сводки. Основатель проекта Руслан Левиев вместе с журналистом Майклом Наки ежедневно комментирует ход войны в прямом эфире на Youtube.

В своем заявлении о признании CIT «нежелательной организацией» российская Генпрокуратура связывает команду Левиева с соратниками Алексея Навального: «Электронную платформу, которая первоначально называлась War in Ukraine, создал скрывающийся за границей от уголовного преследования гражданин России Руслан Карпук совместно с участниками запрещенной экстремистской организации "ФБК", являющимися резидентами иностранных государств и также проживающими за рубежом». В пресс-релизе ведомство называет участников CIT «так называемыми интернет-расследователями» и «псевдожурналистами».

Через несколько дней после начала полномасштабной войны РФ против Украины, 5 марта 2022 года, Руслан Левиев заявил, что команда CIT закрыла офис в Москве и его сотрудники в полном составе покинули страну, чтобы иметь возможность продолжать работу и «фиксировать каждый ход войны, так как в будущем это обязательно пригодится для суда».

В марте прошлого года на Руслана Левиева в России завели уголовное дело по статье о военной цензуре 207.3 (о «фейках» про армию РФ). В мае месяце Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя CIT. Вторым обвиняемым по этому делу стал журналист Майкл Наки, которого суд также заочно арестовал спустя несколько дней.

В феврале 2023 года против Левиева возбудили второе уголовное дело по статье 207.3, карающей за распространение любой информации об армии РФ, кроме официальной. Поводом для нового дела стали слова Левиева во время стрима на Youtube-канале сторонников Навального «Популярная политика» об обстреле российскими силами детской больницы в Мариуполе.

В ноябре 2022 года Руслана Левиева внесли в России в реестр «иноагентов».

Закон о «нежелательных организациях» был принят в России в 2015 году. Признание организации «нежелательной» означает, что любая ее деятельность на территории РФ подпадает под запрет, а «сотрудничество» с ней может привести к возбуждению уголовного дела и наказанию в виде лишения свободы.

За участие в деятельности «нежелательной» организации или репосты ее материалов грозит сперва административная ответственность (ст. 20.33 КоАП, максимальное наказание — штраф до 15 тысяч рублей для граждан), а затем и уголовная (ч. 1 ст. 284.1 УК, максимальное наказание — лишение свободы на срок до 4 лет). Статью 284.1 вменяют также за финансирование или организацию деятельности «нежелательной» структуры, тогда наказание может составить до 5 и до 6 лет лишения свободы соответственно.

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«Нежелательными» в России признаны более 70 международных организаций (в том числе экологические и исследовательские — «Свободный университет», «Гринпис») и СМИ — «Дождь», «Медуза», «Новая газета Европа», расследовательские издания «Проект», «Важные истории».

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