Российские власти сообщили о сбитых беспилотниках на подлетах к Москве и Крыму

Российские силы ПВО в ночь на 10 августа сбили два ударных беспилотника, летевших в сторону Москвы. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. На несколько часов была ограничена работа аэропортов Внуково и Домодедово. В то же время Минобороны РФ заявило об 11 сбитых дронах, пытавшихся атаковать аннексированный Крым.

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Как написал в своем телеграме Собянин, летевшие на Москву дроны сбили около четырех часов утра, один — в Калужской области, другой — в районе Центральной кольцевой автодороги (примерно 50 км от Москвы — RFI). Как уточнило позже Минобороны, беспилотники сбили в Малоярославском районе Калужской области и над территорией Одинцовского района Московской области.

Московские аэропорты Внуково и Домодедово в ночь на 10 августа прекращали прием и выпуск самолетов. «По независящим от аэропорта причинам» ограничения на прием и выпуск самолетов были введены с 02:43 по 05:15, заявили в пресс-службе аэропорта Внуково. В Домодедове заявили, что ограничения вводились «в целях обеспечения дополнительных мер безопасности полетов».

Аннексированный Севастополь также подвергся атаке беспилотников в ночь на 10 августа. Минобороны РФ утверждает, что средства ПВО поразили два беспилотника вблизи Севастополя, еще девять дронов были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они потерпели крушение в акватории Черного моря, не достигнув цели, заявили в ведомстве.

Последний раз Минобороны РФ сообщало об атаках украинских беспилотных летательных аппаратов на Крым 4 августа. По данным российского военного ведомства, тогда было сбито 13 БПЛА. Последняя атака беспилотников на Москву случилась всего сутки назад — в ночь на 9 августа. В Украине удары беспилотников по Москве и Крыму пока не комментировали.

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