«Я против войны»: сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож впервые высказался против вторжения в Украину

Сооснователь «Яндекса» Аркадий Волож выступил против войны в Украине. На прошлой неделе бизнесмен подвергся критике после того, как журналисты обратили внимание на его сайт: в своей биографии Волож назвал себя «родившимся в Казахстане израильским предпринимателем», а «Яндекс» — «одной из крупнейших интернет-компаний в Европе».

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Сооснователь и бывший генеральный директор «Яндекса» Аркадий Волож впервые открыто выступил против войны в Украине. Представители бизнесмена, который теперь называет себя «родившимся в Казахстане израильским предпринимателем», передали его заявление нескольким крупным СМИ, в том числе «Медузе» и The Bell.

«Я категорически против варварского вторжения России в Украину, где у меня, как и у многих, есть друзья и родственники. Я в ужасе от того, что каждый день в дома украинцев летят бомбы, — пишет Аркадий Волож. — Несмотря на то, что с 2014 года я не живу в России, я понимаю, что и на мне есть доля ответственности за действия страны».

По словам бизнесмена, создатели «Яндекса» были убеждены, что строят «новую Россию — открытую, прогрессивную, интегрированную в глобальную экономику, известную в мире не только своими сырьевыми ресурсами», но потом поняли, что «Россия не спешит становиться частью глобального мира». К тому же давление на технологическую компанию росло, пишет Аркадий Волож.

Предприниматель утверждает, что переехал в Израиль еще в 2014 году (при этом он встречался с Владимиром Путиным в Москве как минимум в 2017 и 2020 годах), а после начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022-м понял, что его «история с "Яндексом" закончена» и «сосредоточился на поддержке талантливых российских инженеров, которые решили покинуть страну и начать новую жизнь».

«Было много причин, по которым мне приходилось молчать. Можно спорить о своевременности моего заявления, но не о его сути. Я против войны», — такими словами завершает свое заявление Аркадий Волож.

Раздел «Яндекса»

Осенью прошлого года журналистам стало известно о переговорах о разделении «Яндекса» на две части — российскую и международную. Изначально планировалось, что все новые технологии компании (беспилотники, облачные технологии и образовательные сервисы) перейдут к зарегистрированной в Нидерландах Yandex N.V., а прибыльные такси, доставка и маркет останутся у российского «Яндекса».

От «токсичных» сервисов «Новости» и «Дзен» компания избавилась еще в апреле 2022-го, продав их VK: тогда «Яндекс» удалил из поисковой выдачи ссылки на заблокированные в России СМИ, а также Facebook и Instagram, принадлежащие «экстремистской» — по версии российских властей — компании Meta.

Тем не менее согласовать сделку о разделе компании на две части оказалось непросто — даже при участии бывшего главы Счетной палаты Алексея Кудрина. Было необходимо не только найти покупателя внутри страны, но и получить одобрение совета директоров компании, в который входят иностранцы. Следовательно, потенциальный покупатель не должен входить в санкционные списки.

Летом стало известно, что российская часть «Яндекса» может быть продана консорциуму российских инвесторов, но на каком этапе переговоры находятся сейчас — неизвестно. Часть активов компании до сих пор принадлежит Аркадию Воложу.

Кто из российских бизнесменов уже высказывался против войны

Таким образом Аркадий Волож стал вторым крупным бизнесменом, открыто высказавшимся против войны в Украине, имея при этом активы на территории Росссии.

Через неделю после начала полномасштабного вторжения это сделал основатель банка «Тинькофф» Олег Тиньков, написав: «Сейчас в Украине погибают невинные люди, каждый день, это немыслимо и недопустимо! Государства должны тратить деньги на лечение людей, на исследования победы над раком, а не на войну. Мы против этой войны!» Вскоре после этого доля семьи Тиньковых в контролирующей банк компании TCS Group была продана холдингу Владимира Потанина «Интеррос».

В конце июля юристам Олега Тинькова удалось добиться снятия с бизнесмена британских санкций. Вполне вероятно, что этому способствовало публичное осуждением предпринимателем войны в Украине. Его адвокаты также ссылались на то, что он давно не живет в России, отказался от российского гражданства и помогает украинским беженцам.

Кроме Воложа и Тинькова против войны открыто выступили Михаил Ходорковский и Андрей Бородин, которые живут в Великобритании. Еще 19 из 200 предпринимателей в российском списке Forbes (к примеру, Михаил Фридман, Петр Авен, Олег Дерипаска и Алишер Усманов) осторожно призвали к миру, не осуждая Владимира Путина и не обвиняя Москву в начале вторжения.

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