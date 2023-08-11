Российская межпланетная станция «Луна-25» стартовала к Луне

Космос

Российские информационные агентства сообщают о благополучном старте утром 11 августа с космодрома Восточный автоматической межпланетной станции «Луна-25». «Роскосмос» планирует посадить станцию на поверхность естественного спутника Земли 20 августа. Это первая российская миссия на естественный спутник Земли за 47 лет.

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Как сообщает «Роскосмос», главная цель миссии «Луна-25» состоит в отработке «мягкой» посадки в перспективе отправки на Луну космонавтов. Другая цель миссии — исследовательская. Потому, что лунный модуль должен осуществить посадку на Южном полюсе естественного спутника Земли, «что пока не удавалось сделать другим исследовательским миссиям». В случае успеха аппарат проведет там разведку природных ресурсов, в том числе воды, а также изучит воздействие на поверхность Луны всей гаммы излучений открытого космоса. Так как естественный спутник Земли не защищен атмосферой.

Схема посадки, как пишет РИА Новости, была разработана еще в 70-е годы советскими исследователями. Достигнув через пять дней после запуска лунной орбиты, аппарат «Луна-25» зафиксирует на лунной орбите высотой сто километров. Несколько дней, в пилотируемом с Земли полете по орбите, он будет тормозить и снижаться до так называемой «посадочной орбиты» высотой 18 километров. Тогда начнется непосредственная фаза прилунения.

Не исключено, что Южный полюс Луны станет местом встречи автоматической межпланетной станции «Луна-25» с аппаратами индийской космической миссии «Чандраян-3». Аппарат был запущен в июне и должен совершить посадку 23 или 24 августа. Предыдущая попытка Индии присоединиться к клубу стран, посадивших свои луноходы на спутник Земли (США, Россия, Китай) окончилась в 2019 году неудачей. И без того технологически сложная процедура прилунения осложняется тем, что в мало освещенной зоне полюса солнечные лучи скользят по поверхности планеты под очень низким углом.

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