Истребитель Су-30 разбился в Калининградской области, экипаж погиб

В Калининградской области потерпел крушение истребитель Су-30, его экипаж погиб, сообщают российские госагентства со ссылкой на западный военный округ РФ.

Истребитель Су-30 на авиашоу в Жуковском в 2017 году

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В военном округе заявили, что истребитель потерпел крушение 12 августа в ходе выполнения учебно-тренировочного полета «в безлюдной местности». Там же уточнили, что полет осуществлялся без боекомплекта.

«Экипаж самолета погиб. По предварительной информации, причиной крушения стала техническая неисправность», — сказали в округе.

Подробностей о причинах крушения и погибших летчиках в сообщениях российских госагенств не приводится.

В октябре прошлого года истребитель Су-30 рухнул на частный жилой дом в Иркутске. Тогда оба пилота погибли. Сообщалось, что авиакатастрофа произошла в ходе испытательного полета, жертв среди местного населения не было.

Незадолго до этого истребитель-бомбардировщик Су-34 рухнул в городе Ейск в Краснодарском крае в жилом секторе. При падении самолет задел девятиэтажный жилой дом, где начался пожар. Авиакатастрофа унесла жизни 16 человек.

Су-30 — двухместный многоцелевой истребитель. Такие истребители Россия активно задействует в войне против Украины. В ходе вторжения в Украину Россия потеряла 11 истребителей Су-30М, следует из подсчетов мониторингового проекта Oryx.

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