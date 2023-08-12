Наводнение в Приморье: в Уссурийске прорвало дамбу, затоплены десятки населенных пунктов

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В Уссурийске Приморского края из-за тайфуна прорвало дамбу, строившуюся для сдерживания паводка, сообщили местные власти. В регионе из-за ливней произошел разлив рек, сотни жителей эвакуировали в пункты временного размещения.

Спасатели на лодках эвакуируют жителей в затопленной части Уссурийска, 12 августа 2023 г.

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На Приморье с 9 августа обрушился тайфун «Ханун». Из-за сильных ливней резко повысился уровень воды в реках, пострадали десятки населенных пунктов. Режим чрезвычайной ситуаци объявили в 15 муниципалитетах.

По данным приморского правительства на вечер 12 августа, в крае подтоплены семь многоквартирных домов, 729 частных и почти две тысячи приусадебных участков.

Ранее в МЧС сообщали, что водой отрезан 31 населенный пункт, и спасатели организовали восемь лодочных переправ. В регионе задействованы около 200 спасателей и полсотни единиц техники.

Тяжелая обстановка сложилась в Уссурийске и Спасске-Дальнем. Губернатор Приморского края Олег Кожемяко написал, что в Спасске-Дальнем эвакуировано почти полторы тысячи жителей, около 150 человек находятся в двух пунктах временного размещения. Всего в таких пунктах в регионе разместили 612 человек, говорится в телеграм-канале краевого правительства.

Накануне прокуратура Приморского края сообщила, что в результате паводка в Хорольском муниципальном округе погибли два брата 10 и 12 лет, игравшие у обочины дороги. Одного из мальчиков потоком паводковой воды затянуло в водопропускную трубу, после чего в нее попал его брат, пытавшийся оказать помощь. Позднее были обнаружены их тела.

Местные жители публикуют фотографии и видео последствий стихийного бедствия. В Уссурийске очевидец запечатлел на видео, как по затопленной улице проплывают два одноэтажных строения.

По данным городских властей, в Уссурийске к утру субботы выпало 132,8 мм осадков — примерно месячная норма. Губернатор Приморья сообщил, что в городе проравло дамбу, в результате чего подтполеными оказались несколько многоквартирных домов, и идет эвакуация жителей.

Власти города сообщили «ТАСС», что сооружение еще было не достроено, а «река поднялась на рекордные 10 метров, что выше, чем дамба».

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