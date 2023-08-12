США ввели санкции против российских миллиардеров, связанных с «Альфа-Групп»

Санкции

Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) объявило о введении санкций в отношении четырех российских миллиардеров, связанных с «Альфа-Групп». Под ограничения также попал Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) — крупнейше в России бизнес-объединение.

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В санкционный список США спустя полтора года после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину были внесены имена Петра Авена, Михаила Фридмана, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Все они связаны с «Альфа-Групп», одним из крупнейших российских финансово-инвестиционных конгломератов.

Петр Авен, председатель совета директоров российской страховой компании и член наблюдательного совета «Альфа-Групп», Михаил Фридман, основатель «Альфа-групп», до сих пор участвующий в деятельности консорциума, и Алексей Кузьмичев, член наблюдательного совета «Альфа-Групп» и руководитель инвестиционной компании, были включены в санкционный список за участие в работе финансового сектора российской экономики, говорится в пресс-релизе OFAC. Сооснователь «Альфа-Групп» Михаил Фридман оказался под санкциями также из-за участия в деятельности РСПП.

Они попали в SDN-список, означающий наболее жесткие ограничения.

Авен, Фридман и Хан уже находятся под санкциями Евросоюза, Великобритании, Канады, Кузьмичев — под санкциями ЕС.

«Богатые представители российской элиты должны избавиться от мысли, что могут вести бизнес как раньше, в то время как Кремль ведет войну против украинского народа, — сказал заместитель министра финансов США Уолли Адейемо. — Наша международная коалиция будет продолжать привлекать к ответственности тех, кто способствует неоправданному и неспровоцированному вторжению в Украину».

Авен и Фридман не живут в России и пытаются добиться через суд отмены введенных против них европейских санкций.

Фридман высказывался против войны, но гораздо сдержаннее, чем бизнесмен Олег Тиньков или основатель «Яндекса» Аркадий Волож, на днях публично и недвусмысленно осудивший вторжение РФ в Украину. Еще до попадания под санкции Фридман в письме сотрудникам своей компании LetterOne назвал войну в Украине «трагедией» для украинского и российского народов и призвал остановить кровопролитие, писала FT.

Весной этого года СМИ писали о готовности Фридмана и Авена продать свои доли в «Альфа-банке», а также другие активы в России, например «Альфа Страхование», чтобы добиться отмены западных санкций.

Оба миллиардера в интервью западным СМИ жаловались на жизнь под санкциями. В интервью Financial Times Петр Авен говорил, что не знает, «как выжить» в Великобритании с арестованными счетами. Фридман в интервью Bloomberg жаловался, что пытается разобраться, как оплатить расходы на уборку.

В конце июля NYT написала, что британское правительство разрешило попавшим под санкции россйиским миллиардерам тратить сотни тысяч долларов на оплату услуг личных поваров, шоферов и домработников.

Оба миллиардера отвергали близость Кремлю и заявляли, что ограничительные меры против российских миллиардеров не повлияют на Путина. За основателей «Альфа-Групп» поручались некоторые российские оппозиционеры-эмигранты, что вызвало скандал.

31 июля издание «Проект» выпустило расследование, где утверждается, что фирмы Фридмана и Авена продолжили сотрудничать с российским ВПК и после начала полномасштабного вторжения России в Украину.

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