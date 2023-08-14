Курс доллара превысил 100 рублей. Власти обвинили в этом политику Центробанка

Курс доллара в понедельник, 14 августа, поднялся выше 100 рублей. Такого ослабления национальная российская валюта не видела с 23 марта 2022 года — тогда на фоне начала военного вторжения РФ в Украину курс рубля достигал рекордных значений, но быстро вернулся к «довоенным» благодаря действиям Центрального банка. В этом августе на решение регулятора остановить покупку валюты рубль реагирует хуже.

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Курс рубля с начала лета продолжает обновлять минимумы с 2022 года. Агентство Bloomberg включило его в тройку худших валют развивающихся стран вместе с турецкой лирой и аргентинским песо — в этих странах экономисты фиксируют не только падение национальных валют, но и рекордную инфляцию. В Аргентине в феврале 2023 года она превысила 102% в годовом расчете, а в Турции с декабря 2021 года стабильно была больше 35%.

Резкое падение курса рубля началось с «похода на Москву» Евгения Пригожина. Банки резко повысили курсы валют на фоне политической нестабильности, а после упали и котировки рубля на бирже. Аналитики прогнозировали, что курс подскочит до 90 рублей за доллар, но о возможном падении до психологически важной отметки в 100 рублей почти не говорили.

Среди причин низкого курса называют недостаток предложения валюты на внутреннем рынке из-за сокращения экспортной выручки. Поддержку рублю не оказывает и подорожавшая нефть — октябрьские фьючерсы на Brent торгуются на отметке 86$, отмечает РБК.

Как отмечает министр экономики РФ Максим Решетников, одним из ключевых факторов падения рубля в торговом балансе. Уровень импорта в России растет и в мае 2023 года достиг практически рекордных 26 миллиардов долларов. Экспорт же, напротив, сокращается — в августе уровень добычи нефти снизился на 500 тысяч баррелей в сутки в рамках соглашений ОПЕК+. Российский Urals же торгуется с дисконтом в 20% на фоне санкций.

Для того, чтобы остановить падение рубля, Банк России отказался от исполнения так называемого бюджетного правила. Оно состоит в покупке иностранной валюты на внутреннем рынке на излишки дохода от экспорта нефти. Но спасательного эффекта на курс это решение не имело.

В Кремле 14 августа официально заявили, что губительное влияние на курс рубля оказывают не санкции, а политика Центрального банка. Помощник президента России Максим Орешкин сказал, что основной источник «ослабления рубля и ускорения инфляции» — в мягкой денежно-кредитной политике. В своей колонке в ТАСС он отметил, что причина падения национальной валюты — прежде всего в излишнем кредитовании населения и предприятий, а ситуация с платежным балансом в ближайшее время должна восстановиться. О санкциях и их влиянии на экономику в материале не говорится.

До этого с критикой политики ЦБ выступил в эфире пропагандист Владимир Соловьев.

По мнению аналитиков, в сентябре ЦБ может действительно повысить ключевую ставку — сейчас она составляет 8,5% годовых. В последний раз ее поднимали в июле этого года, когда она составляла 7,5%.

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