Взрыв и пожар в Махачкале: не менее 35 погибших, десятки пострадавших

Не менее 35 человек погибли, более 60 пострадали в результате мощного взрыва, произошедшего в понедельник вечером, 14 августа, на автозаправке в Махачкале. Такие данные утром во вторник, 15 августа, сообщили медицинские источники и российское МЧС. Ранее сообщалось о 33 погибших.

Реклама Читать далее

Утром 15 августа в пресс-службе МЧС сообщили агентству «Интерфакс» о том, что в ходе разбора завалов на месте пожара на АЗС в Махачкале были обнаружены тела еще пяти человек. По последним данным, погибло 35 человек.

Ранее в Федеральном центре медицины катастроф минздрава РФ сообщали о 33 погибших, включая троих детей, а также о 80 пострадавших. В ведомстве уточняли, что 63 пострадавших проходят стационарное лечение. Среди них 16 детей. «Состояние 11 пострадавших, в том числе 2 детей, оценивается как тяжелое. Еще 17 человек получили медицинскую помощь амбулаторно», — передает ТАСС сообщение минздрава.

В Дагестане по факту взрыва и пожара возбуждено уголовное дело. Пресс-служба СК сообщила, что, по версии следствия, вечером 14 августа, около десяти часов по московскому времени, в здании станции технического обслуживания автомобилей в Кумторкалинском районе (недалеко от Махачкалы) произошло возгорание с последующим взрывом (в сообщении он назван «хлопком»). СК сообщает, что инцидент произошел во время работ по техническому обслуживанию автомобилей. Дело возбуждено по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

Площадь пожара составила 600 квадратных метров, его удалось потушить спустя несколько часов (около часа ночи). В МЧС сообщали, что огонь из автосервиса перекинулся на расположенную рядом заправку. На заправке взорвались две цистерны со сжиженным газом из восьми. Сообщалось, что в тушении пожара и ликвидации последствий катастрофы принимали участие 260 пожарных и спасателей, а также 80 единиц техники.

Телеграм-канал Shot со ссылкой на источник в МЧС писал, что из-за взрывной волны горящее топливо накрыло людей, которые пришли посмотреть на загоревшийся автосервис и находились от него в радиусе 50 метров. Другой телеграм-канал Mash сообщал, что в районе загоревшейся заправки не работал ни один пожарный гидрант, воду для тушения везли из соседних районов, а пострадавших в больницы доставляли местные жители.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться