«Конституция выборной дуалистической монархии»: юрист-конституционалист Елена Лукьянова об основном законе РФ и развилках истории

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В своем недавнем письме Алексей Навальный высказал претензии не только к Ельцину и реформаторам, но и к основному закону страны, принятому в 1993 году: «Ненавижу авторов глупейшей авторитарной конституции, которую нам, идиотам, втюхали как демократическую, уже тогда дав президенту полномочия полноправного монарха», — написал политик. Насколько справедливы претензии Навального и до каких пределов могут дойти депутаты Госдумы, которые с бешеной скоростью принимают законы, уродующие Конституцию, об этом корреспондент RFI поговорила с доктором юридических наук, специалистом по конституционному праву Еленой Лукьяновой.

Агитация за поправки к Конституции. «обнуляющие» предыдущие сроки Путина и позволяющее ему оставаться на посту президента до 2036 года. 2020 год

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Алексей Навальный в своем недавнем письме нелестно отозвался о действующей российской Конституции. Заслуживает ли основной закон критики и действительно ли он настолько уязвим?

Конституция фактически состоит из двух частей. Это 1, 2 и 9 главы и все остальные. 1, 2 и 9 — это так называемые неприкасаемые главы, которые не могут быть изменены, разве что совсем уж откровенным переворотом. Еще в 1993 году и позже, ученые называли это «родовой травмой» Конституции, полагая уже тогда, что первая и вторая главы об основах конституционного строя, правах человека подвержены риску того, что это будет не соблюдаться остальными главами Конституции.

Конституция эта монтировалась в экстренном режиме. В свое время, в 1993 году, было конституционное совещание, которое сделало нормальную Конституцию, где при том, что было очень много полномочий у президента, они все-таки были в определенной мере ограничены. Но после конституционного совещания, после того, как оно было закрыто от момента вынесения Конституции на референдум, в нее были внесены некие поправки администрацией президента. Тут, пожалуй, Навальный в определенной степени прав, только он называет не тех фигурантов.

А фигурант тут один, его зовут Руслан Орехов — начальник государственно-правового управления администрации президента на тот момент. Это личность очень непубличная, о нем очень мало говорили, но, пожалуй, пора назвать его имя.

И вот этот человек подмонтировал куски Конституции о президентских полномочиях до того состояния, когда Конституция с 3 по 8 главы стала не Конституцией демократической республики, а Конституцией выборной дуалистической монархии. Вот так это называется. Когда я предупреждала об этом в 1993 – 1995 году, все смеялись над этой формулировкой, сейчас мы видим, что это так.

Были ли в этом виноваты либералы? Нет, тут Навальный неправ категорически, потому что те части Конституции, которые до сих пор держат ее на плаву, первая и вторая главы сделаны просто блестяще. Мы тогда этого не понимали.

Это вот примерно как сегодня есть ощущение, что американская Конституция, принятая больше 200 лет назад, писалась под ту ситуацию с Трампом, которая была пару лет назад, когда он попытался устроить переворот. Так же и первая, и вторая главы до сих пор берегут российскую Конституцию. На мой взгляд, они имеют право на существование с минимальными поправками, которые усилили бы реализацию этих глав, ну, а с третьей по восьмую главы в прекрасной России будущего нужно, конечно, менять. Тут никаких вопросов нет.

Поэтому в претензиях Алексея Навального надо разбираться. Это очень сложный и болезненный текст, который нужно смотреть через микроскоп, все время меняя оптику. Нельзя текст Навального, однажды прочитав, сделать вывод. Алексей, конечно, многого не знает из тех ситуаций и развилок, которые были в тот период, он просто был не очень взрослый еще тогда. Сейчас, глядя назад, не все можно увидеть. В этом плане очень интересен, на мой взгляд, анализ текста Навального, который сделал Сергей Алексашенко в стриме у Сергея Пархоменко. Развилки истории таковы, что люди не знают, как поступать, у них нет навыков, нет механизмов в руках, все делается на чистом белом листе бумаги. Поэтому, конечно, совершались ошибки. Это сейчас мы видим их последствия. А тактически тогда зачастую многие шаги были верны.

Это касается и обвинений Алексея Навального в том, что были сфальсифицированы выборы 1996 года. Да, глядя с сегодняшней позиции, нужно было, наверное, допустить до власти коммунистов (как это случилось в той же Молдове, где они правили достаточно долго).

Не факт, кстати, что коммунисты победили бы, что Зюганов готов был взять власть в тот момент, что он знал, что делать со страной. У коммунистов не было, например, экономической программы. Сейчас я могу сказать только одно, что эти выборы с точки зрения статистики и наблюдения не были сфальсифицированы.

Да, они были не вполне честные и не вполне справедливые с точки зрения агитации, но результаты были такими, какие они были.

То, что Алексей Навальный поднял эти проблемы, значит, что нам надо разбираться, в чем он прав, в чем не прав. В целом его горечь и обида понятны. Он считает, что тридцать лет прошли зря. Я считаю, абсолютно не зря. Столько, сколько было переведено книг, которых не знали ни ученые, ни студенты, сколько мы выучили нормальных ребят. Это сейчас то поколение, которое, к сожалению, покинуло Россию, но далеко не все. Я просто смотрю изнутри на то студенчество, которое мы за эти 30 лет выучили. Да, нам не удалось переучить, скажем так, старшее поколение, мое поколение, не все были в силах заново сесть за книжки, они пользовались своими докторскими и кандидатскими диссертациями, не переделав себя, не став ни новыми учеными, ни новыми аналитиками, ни новыми учителями.

Эти 30 лет очень трагичные, очень тяжелые, но у каждой страны свой переходный период. То, что произошло в августе 1991 года, нельзя считать оконченной революцией, мы затянули этот период на 30 лет. Посмотрим, что будет дальше, но в целом то, что Алексей поднял эти проблемы и конституционные, институциональные в очень своеобразном ключе, с позиции ненависти, это важно, потому что действительно привлекло внимание, и об этом мы сейчас говорим.

Конечно, мы не знаем точно, это полный текст Навального или он отредактирован ФБК, но нам есть о чем подумать. И эти проблемы с началом войны они же обнажаются слой за слоем — от имперскости, от того, что мы сделали за 30 лет. Я не уверена, что надо кричать, кто виноват, но анализировать это надо и очень серьезно.

Относительно недавно российские сенаторы решили внести закон о лишении гражданства. На фоне всего того, что принимают парламентарии, это, наверное, не вызвало бы такого пристального внимания, если бы такая одиозная фигура, как Андрей Клишас, не заметил бы своим коллегам, что это противоречит Конституции. Почему российские законодатели так пренебрежительно, если не сказать наплевательски, относятся к основному закону?

Никакие они не законодатели, это случайный набор лояльных людей, которые не знают Конституции. Клишас при всем при том юрист, и он понимает, что есть вещи непререкаемые и неприкасаемые.

Это как раз те самые первая и вторая главы Конституции, где сказано, что гражданин России не может быть лишен своего гражданства. Это азы! И здесь юридическое сердце Клишаса не выдержало.

А что касается законодателей, то они никого не представляют, это узкий круг ограниченных людей. Они выбраны на нечестных несправедливых выборах, при отсутствии конкуренции, когда искусственным образом не допускается альтернатива, когда государство манипулирует регистрацией политических партий. Поэтому никакие они не законодатели.

Это фейковый парламент, который не исполняет функции, которые предписаны парламентам всех стран мира. Парламент должен представлять определенные части общества, нынешний российский никого не представляет, там никто ни с кем не дискутирует, потому что этот парламент «не место для дискуссий». В этом парламенте законы могут приниматься в трех чтениях за один день, и он не контролирует иные ветви власти, потому что является органом полностью подконтрольным исполнительной власти. Вот и все. Они исполняют предписания исполнительной власти.

А в администрации президента есть юристы, которые имеют хотя бы какое-то представление о Конституции?

Мне трудно сейчас сказать, я давно не следила за государственно-правовым управлением, но думаю, что эти юристы тоже не выполняют свои функции. Правовое управление Государственной думы уничтожено, оно было когда-то очень сильным и мощным и высказывало свою позицию, а сейчас превратилось в набор людей, печатающих для комитетов таблицы поправок, предлаемых к одобрению. Правового управления Госдумы как органа юридического, помогающего депутатам формировать грамотные законы больше нет. Я не знаю, что в администрации президента происходит, но думаю, что и там правовое управление не на высоком уровне.

Учитывая то, что депутаты и сенаторы уже сделали с Конституцией, до какого уровня они могут довести основной закон?

Они его уже довели. Собственно, поправки 2020 года это конституционный переворот.

Понимаете, Конституция это система. Если нарушены принципы системы, она не работает. Они привели ее в негодное неработающее состояние.

Другой вопрос, что когда мы будем ставить перед собой дилемму, менять или не менять Конституцию, мы вполне можем оттолкнуться от первых двух глав нынешнего основного закона, оставив их в минимальной прикосновенности, то есть только усилив. Я считаю, что еще эти главы могут дать основу для будущей Конституции. В том виде, в котором существует сейчас, она работать не может, поскольку перекрыты все пути. Они все сломали.

То есть первые две главы могут остаться в будущей Конституции?

Да, они основополагающие, а то, что в 1993 году было подстроено под ельцинскую модель, под суперпрезидентскую власть — надо сказать, что Ельцин этим пользовался гораздо меньше, чем Путин — нужно менять. И не потом, а уже сейчас надо переписывать и это совершенно точно делается разными партиями. Работа над Конституцией идет.

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