ЦБ повысил ключевую ставку до 12% в ответ на падение рубля

Центральный банк России во вторник, 15 августа, повысил ключевую ставку сразу 350 базисных пунктов до 12% годовых. Об этом говорится на сайте регулятора, который объяснил свои действия «ограничением рисков для ценовой стабильности». Так в Центробанке ответили на резкое падение курса национальной валютиы к главным мировым: накануне за один доллар на бирже давали более 101 рубля.

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О внеплановом заседании совета директоров ЦБ стало известно 14 августа.

«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчете на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — говорится на сайте ЦБ.

В предыдущий раз ЦБ поднимал ключевую ставку 21 июля — тогда она была увеличена на один процент до 8,5%. Наиболее резкое же в последние годы ужесточение денежно-кредитной политики произошло в феврале 2022 года после начала российского вторжения в Украину — тогда ставка выросла с 9,5% до 20%.

Как утверждает РБК, эксперты ждали от ЦБ повышения ставки на уровень до 10 до 12 процентов годовых. Ожидалось и введение дополнительных мер, направленных на стабилизацию курса рубля, в том числе новые ограничения на движение капитала. В 2022 году произошло именно это — тогда ЦБ ограничил снятие наличной валюты и вывод ее зарубеж. Но сейчас такие решения приняты не были.

Как писала Русская служба RFI накануне, один из ключевых факторов падения рубля — сокращение экспорта российского сырья на фоне решения ОПЕК+ и санкций и стабильный импорт. Кроме того, растут расходы бюджета, в том числе связанные с войной.

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