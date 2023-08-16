Новые отравления журналистов и активистов – что известно

Одновременно несколько российских изданий опубликовали свидетельство журналистки «Новой газеты» Елены Костюченко о симптомах отравления, которые она пережила осенью 2022 года в Германии. Это третье с начала полномасштабного российского вторжения в Украину свидетельство журналистов и активистов об атаках на них с помощью отравляющих веществ: ранее о симптомах отравления рассказали журналистка Ирина Баблоян и активистка Наталия Арно.

22 августа. Томск. После отравления Алексея Навального переправляют в аэропорт, откуда его в тот же день доставят на лечение в берлинскую клинику «Charité».

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География отравлений — Грузия, Германия, Чехия. Одно из опубликовавших свидетельство Елены Костюченко изданий, The Insider, сопроводило статью дисклеймером:

Обычно The Insider не публикует свои расследования до того, как идентифицированы преступники. Но в этом случае редакция, посовещавшись с пострадавшими от отравлений, решила предать огласке имеющиеся данные, чтобы предупредить уехавших из России активистов и журналистов о существующей угрозе. The Insider

По словам издания, публикация статьи об отравлениях в том числе должна сообщить многим людям, которые эмигрировали по политическим причинам, о необходимости быть осмотрительными и продолжать «должным образом следить за своей безопасностью».

Авторы расследования настаивают, что за рубежом можно по-прежнему «стать легкой мишенью для российских спецслужб».

Кроме того, взяв за основу свидетельства Елены Костюченко, Ирины Баблоян и Наталии Арно, The Insider делает вывод, что жертвы отравлений не сразу понимают, что были отравлены.

Как следствие, они не сразу обращаются к врачам-токсикологам и не сразу ставят в известность полицию. Позднее обращение к соответствующим врачам делает невозможным обнаружение токсина и ставит под угрозу расследование дела в полиции.

The Insider также считает, что существуют и другие жертвы отравлений, которые могут рассказать свои истории и, тем самым, помочь установить личности преступников.

Симптомы: о чем рассказывают Елена Костюченко, Ирина Баблоян и Наталия Арно

Журналистка «Новой газеты» Елена Костюченко связывает момент ее отравления с поездкой в Мюнхен 17 октября 2022 года.

Журналистка приехала в Мюнхен из Берлина на ночном поезде, целью поездки было посещение консульства. В поезде Костюченко разулась и легла спать на сиденьях. На следующий день она побывала в гостях у подруги, где оставила вещи (имя подруги журналистка не называет), на приеме в консульстве, а затем — обедала с той же подругой в кафе.

С этого момента, ретроспективно, Елена Костюченко описывает симптомы отравления, RFI приведит их список:

— Необычный, неприятный запах, исходящий от тела, не похожий на запах пота («запах гнилых фруктов»),

— Сильные головные боли,

— Огромная усталость,

— Невозможность сконцентрироваться и дезориентация.

На следующий день к первым симптомам добавились сильное головокружение, чувство тревоги и сильные боли в животе и позвоночнике. Затем появились бессонница, тошнота и рвота.

Спустя время, из старых симптомов остались только огромная слабость и тошнота, но появились новые: отечность лица, пальцев на руках и на ногах, ладонно-подошвенный синдром (ладони и ступни внезапно краснели, отекали, а через недолгое время точно так же внезапно приходили в норму). Журналистка рассказывает, что не узнавала себя в зеркале.

Наталия Арно, президент фонда «Свободная Россия», кроме помощи преследуемым активистам и журналистам, занимается аналитикой, например, связанной с санкционными ограничениями. 2 мая 2023 года она находилась в Праге и принимала участие в непубличном мероприятии, вернулась после его окончания в 19:30 в отель Garden Court.

Дверь номера была открыта. Активистка убедилась, что все ее вещи находятся на своих местах и ничего не украдено, сотрудники отеля предположили, что дверь в номер забыла закрыть горничная.

В своей первой по этому поводу публикации в Фейсбуке, Арно написала, что также проверила номер и вещи на наличие «жучков».

«Жучков не нашла, зато сразу почувствовала в комнате посторонний и резкий запах дешевых духов», — говорится в ее сообщении.

Наталия Арно почувствовала себя плохо той же ночью, около 5 часов утра. Она проснулась от чудовищной боли в зубах и языке, которая не снималась обезболивающими. В тот момент об отравлении она не думала.

Тем не менее, поменяв билет, Арно вернулась в Вашингтон и немедленно обратилась к врачу и в правоохранительные органы.

Как отмечает The Insider, она единственная из жертв, кто смог быстро сдать соответствующие анализы.

Симптомы, о которых рассказывает Наталия Арно:

— Сильная боль в зубах и языке, затем распространившаяся по всему телу

— Онемение рук и ног

— Резкое ухудшение зрения

— Минеральный привкус во рту

По прилету в США, активистка немедленно обратилась за помощью, так как в полете ей стало хуже.

Я попала в emergency room, мне становилось хуже, но все мои анализы показывали, что я — космонавт и могу сразу же отправляться на орбиту. Даже алкоголь был „none detected“, что после командировки в одну из пивных столиц мира, было немного странным,

— написала Арно.

По словам The insider, ее делом занялись правоохранительные органы США, которые продолжают расследовать, делая новые и новые тесты крови. Врачи без уточнения подробностей сообщили Наталии Арно, что она была отравлена нейротоксичным веществом, расследование дела продолжается.

Также она отмечает, что это, вероятно, был не первый случай попытки ее отравления.

Ирина Баблоян, журналистка «Эха Москвы», переехала в Тбилиси в середине октября 2022 года (гостиница King Tamar).

Симптомы отравления она почувствовала вечером 25 октября, они практически полностью совпадают с симптомами Елены Костюченко: те же сильные боли, ладонно-подошвенный синдром — ладони и стопы стали багровыми («будто держишь в руках огонь»), невозможность сконцентрироваться, сильная тревога, тошнота и сильная боль в животе выше желудка (так же как в описании Елены Костюченко). Кроме прочего, еще одним симптомом стало множественное появление красных пятен на теле, которые, по словам журналистки, появляются до сих пор. Другие симптомы прошли спустя две недели.

«Ты лежишь, но чувство усталости не проходит, как будто просто не получается отдохнуть. У меня было ощущение, что тело мне больше не принадлежит, оно стало ватным, появилась сильная тревога»,

— цитирует Баблоян The Insider.

Тесты на аллергию, которые значительно позднее сделала журналистка, показали отрицательный результат на все существующие аллергены. Тесты на токсины Ирина Баблоян сделала через несколько месяцев и они были «утеряны» клиникой.

«Полицейские были злы на меня».

Кроме свидетельства для The Insider и интервью Юрию Дудю, Елена Костюченко написала собственный текст для «Медузы».

В нем она, в частности, рассказала о том, как продвигалось полицейское расследование о ее отравлении.

Ее диалог со старшим следователем полиции RFI приводит без сокращений:

« — Я не понимаю, почему вы пришли к нам так поздно. Вы должны были позвонить в полицию сразу, как вам стало плохо в поезде. Мы бы встретили вас на станции.

— Но я не думала, что это отравление. Я и сейчас не уверена.

— А почему вы не думали?

— Мне дико было думать такое. И я же в Европе.

— И что?

— Я чувствовала, что я в безопасности.

— Вот этим вы нас и бесите. Вы приезжаете и думаете, что вы на каникулах. Что здесь как бы рай. Никто даже не думает, что надо беречься. У нас происходят политические убийства. У нас действуют российские спецслужбы. Ваша беспечность, ваша и ваших коллег, запредельна».

В разное время химическими агентами были отравлены: Александр Литвиненко (скончался), политик Алексей Навальный (приговорен к 19 годам лишения свободы), писатель Дмитрий Быков (уехал из России), дважды – политик Владимир Кара-Мурза (приговорен к 25 годам лишения свободы).

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