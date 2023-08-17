Обыски у активистов «Голоса»: задержан сопредседатель движения Григорий Мельконьянц

В России утром 17 августа силовики пришли с обыском к активистам движения в защиту прав избирателей «Голос». По данным российских информационных агентств, фигурантом дела об организации деятельности «нежелательной» организации стал сопредседатель движения Григорий Мельконьянц, его доставили в Следственный комитет. Всего обыски прошли в восьми регионах у 14 координаторов «Голоса».

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Как пишет «Медиазона», утром стало известно об обыске у правозащитника и участника «Голоса» в Тамбове Владимира Жилкина. Силовики, которые пришли домой к активисту, не уточнили, с каким именно делом связаны следственные действия.

После агентство «РИА Новости» со ссылкой на источники сообщило, что дело завели на сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца. СМИ опубликовало видео, на котором Мельконьянц заполняет документы, вероятно, в своей квартире.

Григорий Мельконьянц был доставлен в Следственный комитет, он задержан. Об этом ТАСС сообщил адвокат Михаил Бирюков. Он подтвердил, что речь идет о подозрении в участии в работе «нежелательной» организации в России.

Сопредседатель движения Станислав Андрейчук в разговоре с Би-би-си отметил, что к Мельконьянцу пришли около шести часов утра. Обыски проводились по 14 адресам. «Люди пока на связь не выходят, с обысков освободился только один человек», — приводит его слова Би-би-си.

Движение «Голос» объявлено в России «иностранным агентом», но в список «нежелательных организаций» не внесено. Генеральная прокуратура объявляла таковой деятельность международного неправительственной организации «Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами», но «Голос» прекратил свое членство в ней. Андрейчук заявил Би-би-си, что уголовное дело связано именно с движением этой организации, что следует из постановления на обыск одного из координаторов.

Ранее в сентябре 2022 года на координатора кировского «Голоса» Дениса Шадрина составляли протокол по статье об участии в «нежелательной организации». Поводом стало наблюдение за выборами мэра Тбилиси.

В «Голосе» уголовное дело считают необоснованным, так как движение не является «нежелательной организацией». Бывший член движения и соучредитель Андрей Бузин в комментарии The Insider связал обыск с предстоящими в сентябре выборами.

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