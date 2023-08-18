Иначе «конец цивилизации». Как в новом российском учебнике истории прославляют вторжение в Украину, СССР и Сталина

Разбор

На этой неделе в интернете появилась полная версия нового российского учебника истории для 11 классов. О том, что в него вошел раздел о так называемой «специальной военной операции» и «возрождении нацизма» в Украине, было известно и ранее, но теперь стало ясно: в учебнике под авторством, среди прочих, помощника президента РФ Владимира Мединского, пересмотрели взгляд и на другие страницы истории. Русская служба RFI выбрала наиболее спорные фрагменты из учебника, который российские школьники откроют уже в начале сентября.

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О том, что новый учебник истории сильно отличается от тех, по которым в школе преподавали ранее, его авторы заявляли с гордостью. Владимир Мединский, представляя пособие, объявил, что в книге «кардинально переписали» раздел про историю России с 70-х годов.

Новый учебник по истории России ушел в печать 🥲



Напомним, там написано, что «абсолютное большинство россиян» поддержало войну в Украине, а в качестве причин вторжения названо «противостояние с Западом», который «завалил украинский режим деньгами и оружием» pic.twitter.com/d6l8Ns6YCe — Холод (@holodmedia) August 10, 2023

Новый учебник истории, действительно, дополнен не только информацией о «Специальной военной операции», но и по-другому показывает историю второй половины XX века. В нем с первых страниц транслируются взгляды, которые ранее публично неоднократно излагал Владимир Путин:

«Прежде всего следует признать, что крушение Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой века», — говорится в самом начале учебника.

Сам СССР же в послевоенное время хоть и находится, как признают авторы пособия, в тяжелом состоянии, претерпевает в основном позитивные изменения: население растет, что «свидетельствует об оптимизме в обществе и о позитивной динамике социально-экономических процессов».

В преступности виноваты отдельные преступные группировки.

«Львиная их доля находилась в Прибалтике (« лесные братья ») и на Западной Украине (бандеровцы). В крупных городах страны орудовали шайки воров, скупщиков и продавцов краденого, жулики и мошенники. К ним часто прибивались предатели, ранее служившие оккупантам».

Как подчеркивают авторы, населению СССР жилось хоть и тяжело, но лучше, чем в остальном мире. «В 1947 г. в СССР были отменены продовольственные карточки (в Великобритании они сохранялись до середины 1950-х гг.».

«Основная причина (экономической ситуации — RFI) заключалась в огромных демографических, экономических и ресурсных потерях страны в 1941—1945 гг. и в начатой западным блоком во главе с США холодной войне».

О сталинских послевоенных репрессиях (учебник не покрывает события 30-х годов — RFI) сказано немного. Им отведен лишь один абзац, а оценка числа людей, подверженных репрессиям, не дана. «Дело врачей» о якобы имевших место покушениях на советских лидеров, которое уже в эпоху СССР признали сфабрикованным, таковым открыто не называется.

«Начало делу положила информация о якобы преднамеренной врачебной ошибке, которая в 1948 г. привела к кончине Жданова. Однако после смерти Сталина в начале марта 1953 г. дело было прекращено».

«Вскоре после окончания войны начался процесс репатриации: в СССР стали возвращаться люди, угнанные во время войны оккупантами для рабского труда в Германии, бывшие военнопленные и другие перемещённые лица. В отношении них проводилась проверка. Тех, кто запятнал себя сотрудничеством с фашистами, приговаривали к тюремному заключению, в исключительных случаях — к смертной казни. Такие меры находили понимание в обществе».

Иосиф Сталин критике в учебнике не подвергается.

Победа в глазах советских людей стала безусловным доказательством прочности советского строя. Личность И. Сталина была для людей символом побед СССР, авторитет вождя был непререкаемым.

Со смертью И. Сталина 5 марта 1953 г. закончилась целая эпоха в жизни страны. Уход из жизни многолетнего лидера государства вызвал у большинства советских людей растерянность, страх, искреннее горе».

Разоблачение культа личности Сталина, как утверждают в учебнике, было связано в первую очередь с борьбой за власть в партийных кругах. В чем именно заключались «ошибки» Сталина, не говорится.

«В докладе Хрущева приводились примеры беззаконий, которые в основном связывались с деятельностью конкретных личностей»

«Критика Сталина вызвала неоднозначную реакцию как в СССР, так и за рубежом. Большинство населения испытало шок. Недруги СССР за границей использовали развенчание образа Сталина для разрушения позитивного образа нашей страны. Руководство Китая, КНДР, некоторых других социалистических стран посчитали критику Сталина ревизионизмом и стали постепенно дистанцироваться от нового руководства КПСС»

Резкой критике же подвергается другой советский лидер — Михаил Горбачев — в контексте эпохи «перестройки» и развала СССР.

«К моменту прихода к власти М. Горбачёва большая часть населения по-прежнему сохраняла доверие к советским ценностям. Диссидентское движение переживало тяжёлый идейный кризис. Все понимали, что в реалиях советской системы преобразования общества могли начаться только по инициативе сверху. Казалось, для Горбачёва начало решительных реформ стало бы возможностью не только улучшить ситуацию в стране, но и существенно укрепить своё положение. Однако никаким чётким планом действий он не располагал»

« Что же касается Горбачёва, то его сильные стороны как политика в значительной мере обесценились (по крайней мере — во внешнеполитической деятельности) его крайней амбициозностью, стремлением любой ценой добиться популярности на Западе (даже если таковая требовала таких уступок и компромиссов, которые шли в ущерб стране)… Теперь, годы спустя, народы великой державы пожинают горечь и тяжесть утрат в расколовшейся стране… » (отрывок из воспоминаний посла СССР в Великобритании Л. Замятина).

«В марте 1985 г. М. Горбачёв подтвердил преемственность во внешней политике СССР. Однако вскоре оформилась новая политическая концепция, получившая название новое политическое мышление. Горбачёв призывал преодолеть сложившуюся систему биполярного мира, подразумевающую существование двух противоборствующих общественных систем, и признать мир целостным и неделимым. Он говорил о невозможности решения международных проблем силовыми методами и считал, что их нужно решать на основе баланса интересов сторон. .. Всё это привлекло к фигуре советского лидера большие симпатии в странах Запада и казалось тогда разумным и правильным, однако в конечном счёте имело катастрофические последствия для геополитического положения СССР. Произошло резкое ослабление влияния нашей страны, утрата позиций, приобретённых СССР по итогам Второй мировой войны».

«В 1989 г. начался односторонний вывод советских войск из стран Восточной и Центральной Европы. Это было особенно непродуманное решение, поскольку ослабление военного присутствия СССР в союзных странах вызвало резкую активизацию националистических и антисоветских настроений. Этим воспользовался коллективный Запад».

В начале 2000-х с приходом к власти Владимира Путина ситуация в стране, как показывают авторы учебника, начинает улучшаться — и странам «коллективного Запада» это начало мешать.

«Политическое развитие периода с конца 1999 по 2007 г. было направлено на преодоление негативных последствий 1990-х гг. Предпринятые под руководством президента меры способствовали возрождению России и поступательному социально-экономическому развитию. Эти шаги получили поддержку абсолютного большинства населения. К середине 2000-х гг. в российско-американских отношениях означились серьёзные противоречия. За стремлением США играть роль мирового лидера под лозунгами "демократии" и "глобализма" скрывалось желание жёстко продвигать свои интересы, не останавливаясь перед применением силы в обход международного права».

«Первой антироссийской «торпедой» Запада стала Грузия. В августе 2008 г. проамериканский режим М. Саакашвили напал на Южную Осетию, связанную с Россией многовековой дружбой и общей историей. Грузинская армия атаковала и находившихся там российских миротворцев. В ходе трёхдневных боёв войска Южного округа ВС РФ полностью разгромили агрессора. Российские военные части находились уже у городской черты Тбилиси. Лишь исключительное миролюбие России позволило Грузии выйти из войны, сохранив национальный суверенитет. А грузинское общество в полной мере осознало, как США «втёмную» использовали Грузию в своих интересах».

«В феврале 2014 г. на Украине при прямой поддержке Запада произошёл кровавый вооружённый мятеж. Президент В. Янукович был свергнут, к власти пришла хунта. (В Донбассе) Киевский режим ввёл так называемый режим АТО — "антитеррористической операции". Жителей Донбасса назвали .террористами. за то, что они хотели остаться русскими

Именно тогда, в 2014 г., и началась кровопролитная война. В ряды местных ополченцев стали вливаться добровольцы из Крыма и других регионов нашей страны. Повторилась ситуация, как при Александре II, когда во время восстания южных славян против Османской империи русские офицеры брали отпуска и уезжали на Балканы помогать братьям-славянам. Никто не смог бы удержать добровольцев. А потом, видя, сколько крови мирных людей льётся в Донбассе, никто и не пытался».

Если бы Украина, вступив в НАТО, спровоцировала военный конфликт в Крыму или Донбассе, то на основании Устава НАТО Россия оказалась бы одномоментно в состоянии войны со всеми участниками Североатлантического блока: от США и Англии до Германии и Франции. Это был бы, возможно, конец цивилизации. Этого нельзя было допустить

Другие цитаты из учебника:

Поправки к Конституции 2020 года:

« В 2020 г. началась конституционная реформа. ... Уточнены ограничения, связанные с количеством сроков пребывания на посту президента страны».

О том, что именно поправки позволят Владимиру Путину вновь выдвинуть свою кандидатуру в 2024 году и остаться на этом посту до 2036 года, в учебнике не упоминается.

Вступление Финляндии в НАТО:

«В постсоветский период в результате нескольких волн расширения в НАТО было принято 15 (!) государств. (…) В 2023 г. членом НАТО стала исторически нейтральная Финляндия, получившая независимость из рук большевиков в 1918 г. и сохранившая её в 1945 г. под обязательства постоянного нейтралитета».

О ситуации в России после начала «СВО» (войны)

Такие уникальные времена случаются в истории нечасто. После ухода иностранных компаний многие рынки перед вами открыты. Открыты фантастические возможности для карьеры в бизнесе и собственных стартапов. Не упустите этот шанс. Сегодня Россия — воистину страна возможностей.

Об Украине:

Украина — ультранационалистическое государство. Сегодня любое инакомыслие на Украине жёстко преследуется, оппозиция запрещена, всё русское объявлено враждебным. Украинские неонацисты не скрывают, чьими наследниками они себя считают. Одной из бригад ВСУ присвоено название "Эдельвейс". Так называлась гитлеровская дивизия, отличившаяся в уничтожении евреев, карательных операциях.

О «русофобии»:

«Русофобия — предвзятое и враждебное отношение к России, русскому народу, русскому языку и русской культуре, приобретающее в последние годы в США, Канаде и ряде европейских стран характер идеологической установки».

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