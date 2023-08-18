Мосгорсуд ликвидировал созданный в 1996 году Сахаровский центр

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Московской городской суд удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации Сахаровского центра. Об этом сообщает сам центр, а также пресс-служба столичных судов.

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Главной претензией минюста к Сахаровскому центру стало то, что он проводил мероприятия за пределами региона регистрации — Москвы. В январе этого года по таким же обвинениям Мосгорсуд ликвидировал старейшую российскую правозащитную организацию — Московскую Хельсинскую группу.

В иске минюста говорилось, что в ходе проверки деятельности Сахаровского центра были обнаружены «систематические грубые и неустранимые нарушения закона». Как стало известно на заседании, проверка была инициирована депутатом Госдумы Андреем Луговым, сообщает RTVI. Андрея Лугового в Великобритании обвиняют в отравлении бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко.

В качестве «грубых» и «неустранимых» нарушений минюст назвал организацию передвижной выставки «Андрей Сахаров — человек-эпоха» в Твери, Рязани и других городах России, где у Сахаровского центра не было отделелений. Всего ведомство зафиксировало девять таких нарушений, пишет Business FM.

Кроме того, «Сахаровскому центру» вменяли публикации без указания статуса «иноагента» и нарушения в учредительных документах.

Адвокат Марина Кольцова, защищавшая интересы Сахаровского центра, на суде сказала, что ранее минюст трижды проверял организацию и никаких претензий не предъявлял, хотя она работала точно так же, как и раньше, начиная с 1996 года, сообщает Business FM.

«Петр Первый говорил, что закон нужно писать ясно, так как люди имеют особенность пытаться закон обойти, — сказала адвокат. — Минюст за 25 лет существования закона „Об общественных объединениях“ статью 14 закона так трактовал, а теперь иначе. Теперь он говорит, что общественным организациям не положено никуда ездить и организовывать там мероприятия».

Агальцова настаивала, что закон не запрещает общественным организациям вести деятельность в других регионах, обвинила минюст в избирательном отношении к Сахаровскому центру, приведя в пример региональные организации, которые работают и в других регионах. «Это безжалостный формализм, который к реальной жизни отношения не имеет», — подчеркнула она.

Адвокаты Сахаровского центра сказали, что намерены обжаловать решение в вышестоящей инстанции, но при этом не испытывают иллюзий относительно перспектив отмены решения.

В январе 2023 года было принято решение о выселении Сахаровского центра из всех московких помещений, поскольку, согласно новому закону, «иностранные агенты» не могут получать господдержку. Помещения лишили и музей-квартиру Андрея Сахарова, где располагался архив личных документов академика. Тогда же, в начале 2023 года, «нежелательной организацией» власти РФ признали американский Фонд Андрея Сахарова (The Andrei Sakharov Foundation).

Сахаровский центр был создан в 1996 году по инициативе жены академика Елены Боннэр и его бывших коллег и друзей. Своей миссией организация называет сохранение наследия академика Сахарова, формирование исторической памяти о советском тоталитаризме и сопротивлении несвободе, продвижение ценностей свободы, демократии и прав человека, содействие развитию гражданского общества.

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