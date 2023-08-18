Российские дипломаты рассказали об «общих» с Украиной ценностях фотографией с марша против аннексии Крыма

Посольство России в ЮАР рассказало в социальной сети X (бывший Twitter) об общих с Украиной ценностях, проиллюстрировав слова фотографией с протестов против аннексии Крыма в Москве в 2014 году. Как обратили внимания пользователи, на снимке, который должен был показать объединенные «религией, традициями, стремлением к миру» Россию и Украину, видны лозунги против империализма и Владимира Путина.

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«До того, как Джордж Сорос и Государственный департамент США потратили миллиарды долларов, чтобы поддерживать нацизм и ультранационализм в Украине, наши страны были объединены общими ценностями, религией, традициями, стремлением к миру, дружбой и гармонией», - написали российские дипломаты 17 августа, сопроводив публикацию хэштегом «общие ценности».

Как обратили внимание журналисты и интернет-пользователи, фотография, источник которой в публикации диппредставительства не указан, была сделана в Москве в 2014 году. Тогда на марш против аннексии Крыма вышли около 50 тысяч человек, были как и украинские, так и российские флаги.

Речь идет о снимке агентства AFP. На других фотографиях с этой акции запечатлен, в частности, политик Борис Немцов. Он шел во главе колонны. Позже Немцова застрелили на Большом Москворецком мосту напротив Кремля.

18 августа сообщение исчезло из сети, но осталось доступным в web-архивах.

На аккаунт в социальной сети X российского посольства в ЮАР подписаны более 136 тысяч пользователей. Как и в аккаунтах других посольств, там распространяются официальные сообщения российских властей и твитты с позицией против Украины.

16 августа аккаунт посольства перепубликовал интервью экс-ведущего Fox News Такера Карлсона. В нем эксперт рассказывает о «шокирующих секретах работы американских биолабораторий в Украине» 14 августа посольство перепостило интервью отставного полковника вооруженных сил США о «неизбежном» поражении Украины в войне.

Дипломатические представительства России стали одним из важных рупоров пропаганды после начала войны в Украине. Во Франции российское посольство активно ведет пропаганду российской позиции: публикации дипломатов в соцсетях несколько раз были поводом для вызова посла РФ в МИД. Подробности читайте в материале RFI.

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