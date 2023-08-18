Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц арестован на два месяца по делу о «нежелательной организации»

РЕПРЕССИИ В РФ

Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца по делу об организации работы «нежелательной организации». Об этом в пятницу, 18 августа, из зала суда сообщил корреспондент издания «Медиазона». Накануне в рамках этого уголовного дела обыски прошли в нескольких регионах России — минимум у 15 человек, связанных с работой «Голоса» по наблюдению за выборами в РФ. Мельконьянца после обыска увезли на допрос в Следственный комитет, а затем на ночь отправили в изолятор. Сам Мельконьянц, а также правозащитники и комментаторы связывают атаку на движение «Голос» с предстоящим стартом кампании по выборам президента РФ и намеченными на 10 сентября региональным выборам.

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«Судья Наталия Дударь арестовала Григория Мельконьянца на два месяца — до 17 октября. Его выводят из зала», — сообщило издание «Медиазона» в своем онлайне из зала суда.

Судья Наталия Дударь арестовала Григория Мельконьянца на два месяца — до 17 октября. Его выводят из зала



Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/HMu8skFUHB — Медиазона (@mediazzzona) August 18, 2023

Ареста Григория Мельконьянца потребовали представители Следственного комитета. По их утверждению, сопредседатель движения, «с учетом своих международных связей», может скрыться или повлиять на свидетелей по делу, которые находились раньше в служебной зависимости от него.

Григорий Мельконьянц был задержан в Москве 17 августа после допроса в Следственном комитете. Его допрашивали по уголовному делу о сотрудничестве с организацией, признанной «нежелательной» в России. По вмененной статье (об организации работы «нежелательной организации» — часть 3 статьи 284.1 УК РФ) Мельконьянцу грозит до шести лет лишения свободы.

Сам Григорий Мельконьянц, а также правозащитники и комментаторы связывают атаку на движение «Голос» с предстоящим стартом кампании по выборам президента РФ и намеченными на 10 сентября региональным выборам.

«Нежелательная» структура, в сотрудничестве с которой обвиняют сопредседателя «Голоса», — это Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO (основана в сентябре 2001 года, объединяет НПО из 18 стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии).

«Однако общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" не имеет отношения к этой организации. В свое время в ENEMO входила ассоциация "Голос", но сейчас ее уже не существует», — заявил СМИ другой сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук.

17 августа у Мельконьянца и других участников движения в нескольких регионах России прошли обыски по этому уголовному делу. По данным РИА Новости, обыски прошли у 14 человек, связанных с «Голосом» в восьми регионах России, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

Как напоминает информационно-правозащитный проект «ОВД-Инфо», Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO генпрокуратура РФ признала «нежелательной» в России осенью 2021 года. Тогда российское движение «Голос» приостановило свое сотрудничество с этой организацией. После этого протокол по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» структуры (ст. 20.33 КоАП) составили на активиста Евгения Долгополова, назначив ему штраф.

В августе 2021 года движение «Голос» стало первым объединением граждан, которое минюст РФ внес в реестр «иноагентов» как «незарегистрированное общественное объединение». Это произошло за месяц до выборов в Госдуму.

«Голос» – общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей и по независимому наблюдению за выборами. Движение было образовано в 2013 году после того, как работавшая с 2000 года и официально зарегистрированная ассоциация «Голос» была включена в реестр НКО-«иностранных агентов».

В России «Голос» обучает наблюдателей, оказывает избирателям юридическую помощь, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, фиксируя уже много лет множественные нарушения и фальсификации.

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