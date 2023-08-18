Сопредседатель движения «Голос» Григорий Мельконьянц арестован на два месяца по делу о «нежелательной организации»
Басманный районный суд Москвы арестовал на два месяца сопредседателя движения «Голос» Григория Мельконьянца по делу об организации работы «нежелательной организации». Об этом в пятницу, 18 августа, из зала суда сообщил корреспондент издания «Медиазона». Накануне в рамках этого уголовного дела обыски прошли в нескольких регионах России — минимум у 15 человек, связанных с работой «Голоса» по наблюдению за выборами в РФ. Мельконьянца после обыска увезли на допрос в Следственный комитет, а затем на ночь отправили в изолятор. Сам Мельконьянц, а также правозащитники и комментаторы связывают атаку на движение «Голос» с предстоящим стартом кампании по выборам президента РФ и намеченными на 10 сентября региональным выборам.
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«Судья Наталия Дударь арестовала Григория Мельконьянца на два месяца — до 17 октября. Его выводят из зала», — сообщило издание «Медиазона» в своем онлайне из зала суда.
Судья Наталия Дударь арестовала Григория Мельконьянца на два месяца — до 17 октября. Его выводят из зала— Медиазона (@mediazzzona) August 18, 2023
Видео: «Медиазона» pic.twitter.com/HMu8skFUHB
Ареста Григория Мельконьянца потребовали представители Следственного комитета. По их утверждению, сопредседатель движения, «с учетом своих международных связей», может скрыться или повлиять на свидетелей по делу, которые находились раньше в служебной зависимости от него.
Григорий Мельконьянц был задержан в Москве 17 августа после допроса в Следственном комитете. Его допрашивали по уголовному делу о сотрудничестве с организацией, признанной «нежелательной» в России. По вмененной статье (об организации работы «нежелательной организации» — часть 3 статьи 284.1 УК РФ) Мельконьянцу грозит до шести лет лишения свободы.
Сам Григорий Мельконьянц, а также правозащитники и комментаторы связывают атаку на движение «Голос» с предстоящим стартом кампании по выборам президента РФ и намеченными на 10 сентября региональным выборам.
«Нежелательная» структура, в сотрудничестве с которой обвиняют сопредседателя «Голоса», — это Европейская сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO (основана в сентябре 2001 года, объединяет НПО из 18 стран Центральной и Восточной Европы, а также Центральной Азии).
«Однако общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей "Голос" не имеет отношения к этой организации. В свое время в ENEMO входила ассоциация "Голос", но сейчас ее уже не существует», — заявил СМИ другой сопредседатель «Голоса» Станислав Андрейчук.
17 августа у Мельконьянца и других участников движения в нескольких регионах России прошли обыски по этому уголовному делу. По данным РИА Новости, обыски прошли у 14 человек, связанных с «Голосом» в восьми регионах России, в том числе в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.
Как напоминает информационно-правозащитный проект «ОВД-Инфо», Европейскую сеть организаций по наблюдению за выборами ENEMO генпрокуратура РФ признала «нежелательной» в России осенью 2021 года. Тогда российское движение «Голос» приостановило свое сотрудничество с этой организацией. После этого протокол по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» структуры (ст. 20.33 КоАП) составили на активиста Евгения Долгополова, назначив ему штраф.
В августе 2021 года движение «Голос» стало первым объединением граждан, которое минюст РФ внес в реестр «иноагентов» как «незарегистрированное общественное объединение». Это произошло за месяц до выборов в Госдуму.
«Голос» – общероссийское общественное движение в защиту прав избирателей и по независимому наблюдению за выборами. Движение было образовано в 2013 году после того, как работавшая с 2000 года и официально зарегистрированная ассоциация «Голос» была включена в реестр НКО-«иностранных агентов».
В России «Голос» обучает наблюдателей, оказывает избирателям юридическую помощь, проводит долгосрочное и краткосрочное наблюдение за выборами, фиксируя уже много лет множественные нарушения и фальсификации.
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