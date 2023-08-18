Французская компания Valeo подписала договор о продаже одного из своих активов в РФ местной фирме

Французский производитель автомобильных комплектующих и запчастей Valeo объявил в пятницу, 18 августа, о продаже всех своих российских активов по производству «систем трансмиссии» местной компании НПК «Автоприбор». К этому соглашению компания пришла лишь спустя почти полтора года после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

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В пресс-релизе 18 августа французская компания сообщает, что «в рамках своего решения о продаже производственной деятельности в России достигла соглашения с российской компанией НПК "Автоприбор"*** о продаже всех производственных активов своего бизнеса по производству систем трансмиссий» в РФ.

Французская компания уточняет, что завершение сделки будет зависеть от получения разрешения российских регулирующих органов. Valeo также сохранит опцион на обратный выкуп указанного производства в течение 10 лет, выкуп будет возможен по прошествии шести лет.

В пресс-релизе подчеркивается, что сделка с НПК «Автоприбор» будет осуществлена «без какого-либо прироста капитала или потерь», то есть без финансовых последствий для группы. Еще в 2022 году Valeo списала свои российские активы «на общую сумму 43 млн евро». До начала вторжения РФ в Украину Valeo осуществляла в России менее 1% своих мировых продаж.

Французская компания в пресс-релизе отмечает, что сделка с НПК «Автоприбор» «позволит 158 российским сотрудникам, занятым на производстве, сохранить свои рабочие места».

Представитель Valeo также сообщил агентству France-Presse, что переговоры, которые ведет французская компания о продаже оставшегося у нее в РФ бизнеса по производству комплектующих для двигателей, находятся на «продвинутом этапе».

Французская группа Valeo, основанная в 1923 году, специализируется на производстве и поставках автомобильных комплектующих и запасных частей. Компания с оборотом €20 млрд котируется на бирже Парижа и представлена в 29 странах, насчитывает более 100 тысяч сотрудников, имеет более 180 заводов, а также более 65 центров разработки и исследований.

В 2011 г. компания запустила производство в российском Тольятти. Весной 2018 года она объявляла о расширении своего российского производства с дополнительным инвестированием 17 млн евро. Тогда компания уточняла, что в Тольятти у нее работало два предприятия («один завод производит сцепления и стартеры, второй — радиаторы и вентиляторы») по выпуску узлов для «наиболее распространенных на российском рынке автомобилей» (практически все модели LADA, а также Renault и Nissan).

После вторжения российских войск на Украину в феврале 2022 года многие европейские компании объявили о своем уходе из РФ, зачастую уступая свои активы местным компаниям или государству. Так французский автоконцерн Renault продал российской госструктуре (подведомственный минпромторгу ФГУП «НАМИ») контрольный пакет акций автомобильного гиганта «АвтоВАЗ», списав из своей отчетности убытки в размере 2,3 млрд евро в первой половине 2022 года. У Renault остается опцион на обратный выкуп российских активов в течение шести лет.

По данным министерства экономики Франции, до вторжения российских войск в Украину в России было представлено более 500 французских компаний (включая 35 крупнейших групп, определяющих индекс парижской биржи CAC 40).

*** Согласно сайту НПК «Автоприбор», предприятие расположено во Владимире и является первым в России заводом по производству автокомплектующих, выпускает более 500 наименований продукции.

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