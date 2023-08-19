В России «иноагентами» объявили писательницу Линор Горалик и экономиста Андрея Илларионова

Министерство юстиции РФ в пятницу, 18 августа, включило в реестр «иностранных агентов» писательницу Линор Горалик, экономиста Андрея Илларионова, политолога Андрея Пионтковского и других.

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Линор Горалик родилась в 1975 году в Днепропетровске (ныне — Днепре), окончила университет Бен-Гуриона в Беэр-Шеве (Израиль) по специальности «компьютерная наука», занималась интернет-технологиями. С начала 2000-х по 2014 год жила и работала в Москве, занималась литературой и журналистикой. Сейчас живет в Израиле.

Она публично выступала против российского вторжения в Украину, запустила вестник оппозиционной русскоязычной культуры Roar, сайт которого был заблокирован Роскомнадзором.

Андрей Илларионов — российский экономист, работал советником президента РФ Владимира Путина по экономической политике в 2000–2005 годах. Сейчас работает в американской организации Center for Security Policy (Центр политики безопасности).

Андрей Пионтковский — политолог и публицист, выступающий с позиций против Путина и против нападения РФ на Украину. В 2016 году уехал из России из опасений уголовного преследований по делу об «экстремизме». Сейчас живет в США.

В список «иностранных агентов» также включили калмыцкого оппозиционного активиста Владимира Довданова, главу правозащитной группы «Гражданин. Армия. Право» Сергея Кривенко, активистку фонда «Свободная Якутия» Сарылгану Кондакову и писательницу Татьяну Сотникову.

Всем им, кроме Илларионова, российское ведомство вменяет выступления против вторжения РФ в Украину. Андрея Илларионова власти РФ обвиняют в распространении «недостоверной информации» о решениях и политике российских властей. Линор Горалик минюст РФ вменяет среди прочего «пропаганду ЛГБТ».

В последний раз минюст РФ расширял список «иноагентов» 21 июля. Тогда в реестр включили в частности ведущего телеканала «Дождь» Михаила Козырева, политика Константина Борового, издание «7×7 — Горизонтальная Россия».

С конца прошлого года минюст РФ ведет единый реестр «иноагентов», куда включены в общей сложности уже более 650 людей и организаций.

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