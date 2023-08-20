Роскосмос: «Луна-25» врезалась в поверхность Луны и «прекратила свое существование»

Космос

В восресенье Роскосмос сообщил, что модуль «Луна-25», связь с которым была утеряна накануне, по результатам предварительного анализа, «прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны».

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«По результатам предварительного анализа, в связи с отклонением фактических параметров импульса от расчетных, аппарат перешел на нерасчетную орбиту и прекратил свое существование в результате столкновения с поверхностью Луны», — говорится в заявлении Роскосмоса.

Накануне, 19 августа, Роскосмос сообщил, что при переходе на предпосадочную орбиту на борту российской станции «Луна-25» произошла нештатная ситуация, которая не позволила выполнить маневр с заданными параметрами. О подробностях не сообщалось.

В воскресенье госкорпорация сообщила, что около 14:57 по московскому времени связь с «Луной-25» прервалась. Попытки по поиску аппарата и восстановлению связи результатов не дали.

«Вопросами выяснения причин потери „Луны“ займется специально формируемая межведомственная комиссия», — говорится в заявлении Роскосмоса.

Запуск «Луны-25» планировался еще на 2015 год и неоднократно откладывался. Аппарат стартовал с космодрома Восточный 11 августа. Предполагалось, что модуль должен был осуществить мягкую посадку на южном полюсе Луны, проработать на ее поверхности год, провести научные эксперименты. Задачей этого модуля назвалась подготовка посадки будущих более сложных лунных станций.

Миссия «Луна-25» была частью первого этапа российской лунной программы, утвержденной в 2018 году. Всего она состоит из трех этапов: «Вылазка», «Форпост» и «База».

По плану, за «Луной-25» в рамках первого этапа «Вылазка» должны последовать другие космические аппараты из серии «Луна» (26, 27, 28). Высадка этих исследовательских аппаратов, по изначальному плану, должна завершиться к 2025 году. После 2035 года Россия планировала строить на естественном спутнике Земли посещаемую научную станцию.

При этом в 2021 году Россия и Китай представили план по строительству лунной станции к 2035 году. Согласно проекту, запуски вышеперечисленных российских лунных модулей тоже должны использоваться для ее создания.

«Луна-25» — первая в современной истории России лунная миссия. Предыдущая — советская — экспедиция («Луна-24») стартовала в 1976 году и завершилась успехом.

В конце апреля 2023 году неудачей обернулась первая лунная миссия, организованная частной корпорацией. Связь с лунным посадочным модулем Hakuto-R, запущенным японской компанией iSpace, была утеряна за несколько минут до того, как он должен был прилуниться. В этом же году израильский космический аппарат «Берешит» разбился при посадке на Луну.

Ранее, в 2020 году китайская миссия «Чанъэ-5» успешно прилунилась в районе Океана Бурь на видимой стороне Луны, а затем доставила на Землю образцы грунта.

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