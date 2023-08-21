Французская пресса о провале миссии «Луна 25» и состоянии российских космических программ

КОСМОС

В контексте международной гонки за освоение Луны французские СМИ широко комментируют потерю 19 августа «Роскосмосом» космического корабля «Луна 25» при его посадке на поверхность спутника Земли. Межпланетная станция разбилась на Южном полюсе Луны, в то время, как задачей миссии была, как раз, отработка автоматизированной мягкой посадки. Газеты согласны в том, что Россия теряет свои прежние позиции среди стран-освоителей космоса.

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Газета Le Figaro отмечает степень «разочарования» для России. Так как миссия «Луна 25» должна была стать подтверждением её «престижного прошлого» — успешно выполненной советскими специалистами пятьдесят лет назад миссии «Луна 24». Газета пишет: «Самое меньшее, что тут можно сказать, это то, что пари проиграно. Но информированные наблюдатели хорошо знают, что в космосе нет ничего легкого». Le Figaro напоминает, что американцы, практически перед каждой миссией NASA, повторяют: «Космос — это трудно». Поэтому неудача попытки посадить аппарат на Луну никого не удивила. Так как подобная операция «требует особенно точного пилотирования и торможения».

Le Monde, тоже пишет, что цель миссии «Луна 25», удачно стартовавшей 11 августа с российского космодрома Восточный, состояла в том, чтобы сесть именно на Южный полюс Луны. Это была первая попытка в истории освоения спутника Земли: «обычно [аппараты] садились в экваториальной зоне Луны, где условия для маневрирования более благоприятные».

Газета напоминает, что «интерес миссии заключался в том, что в кратерах этого полярного региона был обнаружен водяной лед». Задачей космического зонда был забор и анализ образцов этого грунта. И именно «Луна 24», запущенная в 1976 году «позволила советским ученым первыми доказать, что реголит, тонкий слой пыли, образовавшийся при воздействии метеоритов на поверхность Луны, содержал воду».

Libération, со своей стороны, пишет, что генеральный директор Госкорпорации «Роскосмоса», Юрий Борисов, еще в июне прошлого года объяснял президенту Путину, что «Вероятность успеха таких миссий оценивается примерно в 70%». Однако газета подчеркивает, что «эта неудача особенно серьезна для России, которая сделала возвращение на Луну одним из своих космических приоритетов».

«Российский проект возвращения на Луну был утвержден еще в 2000-х годах, но его реализация заняла больше времени, чем ожидалось, — напоминает Libération. — Первый проект под названием „Луна-Глоб“ был запланирован на 2012 год, но его запуск постоянно отодвигался из-за технических трудностей». Запущенный в те же годы проект «Луна-Ресурс», предусматривавший доставку на Луну индийского мини-лунохода не состоялся из-за решения Индии выйти из проекта. Наконец, заключает газета, «полный провал российской миссии „Фобос-Грунт“, которая должна была достичь Марса в 2011 году, окончательно показал, что Россия превратилась в собственную тень в области освоения космоса».

Le Monde также констатирует: «Факт остается фактом. Провал миссии, запущенной с опозданием на пятнадцать лет, явно показывает состояние российских космических программ. С 1991 года все попытки Москвы достичь других планет потерпели неудачу, включая миссии „Марс-96“и „Фобос-Грунт“, которые должны были достичь один из двух спутников Марса в 2011 году. Конечно, Россия сохраняет важные навыки в других областях (запуск спутников, участие в Международной космической станции…). Но ей становится трудно выйти на уровень конкуренции с Соединенными Штатами, которая существовала в годы холодной войны».

Останавливаясь на создании в России «межведомственной комиссии» для выяснения причин провала миссии «Луна 25», Le Monde выражает сомнение в том, что это «приведет к глубокому анализу вопроса о функционировании российских программ и «Роскосмоса» в целом.

Газета утверждает: «Проблемы российского агентства не новы и известны, так как объясняются коррупцией, хроническими проблемами финансирования, отсутствием инноваций, использованием [еще] советских технологий и причудливой коммуникацией. А последствия военного наступления в Украине только усугубили эти проблемы».

Карикатура Chaunu, сравнившего падение на Луну аппарата «Луна 25» с российскими бомбардировками в Украине Le dessin de Chaunu : crash de la sonde russe Luna-25 sur la lune https://t.co/Kjz2DjwaIi — Ouest-France (@OuestFrance) August 21, 2023

Газета же Ouest-France публикует рисунок редакционного художника-карикатуриста Chaunu, который объединяет в одном сюжете две проблематики -– неудачу с посадкой «Луны 25» и продолжение российских обстрелов Украины. Он изобразил на месте управляющего полетами в ЦУП «Роскосмоса» радостного военного, а у него за спиной «шефа», находящегося на грани апоплексического удара и кричащего, что цели для обстрела Украины находятся не на Луне.

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