Domino’s Pizza не смогла продать свой бизнес в России и запустила процедуру банкротства

Компания DP Eurasia N.V., которая управляет Domino’s Pizza в России и ряде других стран, объявила о решении начать банкротство российского бизнеса. Согласно официальному заявлению, на этот шаг холдинговая компания пошла «в условиях все более сложной обстановки». Вскоре после начала вторжения РФ в Украину DP Eurasia отказалась от роялти и инвестиций в страну, но пиццерии продолжали работу.

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Ранее в декабре 2022 года DP Eurasia объявляла, что рассматривает разные варианты сокращения своего присутствия в России, включая продажу бизнеса в России. Сообщалось, что работа над соглашением продолжается, но уверенности в успехе у компании нет.

Внешний долг российского бизнеса, как говорится в пресс-релизе, составляет 520 миллионов рублей.

Domino’s Pizza работала в России с 1998 году — первый ресторан открылся в центре Москвы на улице Бауманской. Вскоре после начала российского вторжения в Украину компания отказалась от инвестиций в Россию, но не ушла из страны сразу, как Mcdonald’s и другие крупные бренды.

«Группа продолжит отслеживать и анализировать быстро развивающуюся геополитическую ситуацию», — объявила компания в марте 2022 года.

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