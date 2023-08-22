Антизападный клуб без Путина. Французская пресса о саммите БРИКС

КОММЕНТАРИИ

Во вторник в Йоханнесбурге открылся саммит БРИКС — группы, состоящей из Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. По мнению французских журналистов и экспертов, этот политический клуб государств пытается представить альтернативу «Группе семи» и является в глазах Москвы и Пекина заменой «западного мироустройства». Согласны с дальнейшим расширением клуба и растущей конфронтацией БРИКС с Европой и США, впрочем, не все.

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Le Monde: «Китай хочет сделать из БРИКС конкурента G7»

По мнению корреспондентов газеты Le Monde, страны БРИКС объединяет лишь «стремление предложить иной международный порядок, в котором сейчас по-прежнему доминируют богатейшие экономики мира». И хотя Владимир Путин не приехал на саммит, его проведение полностью соотносится с интересами Москвы — показать, что Россия не находится в изоляции, а страны Запада «безуспешно пытаются сохранить свою гегемонию», как заявил глава российского МИД Сергей Лавров.

Сама же Россия, отмечают журналисты со ссылкой на министра, играет роль «государства-цивилизации». С таким мнением Лавров выступил в статье, опубликованной в южноафриканском издании Ubuntu, сказав, что РФ стремится создать «более многополярный и справедливый мировой порядок».

«Составляя 40% мирового населения и почти четверть ВВП планеты, страны БРИКС, безусловно, обладают значительным демографическим и экономическим весом. Это оправдывает причины, по которым их члены объединились против противоположного „лагеря“ — США, Европы и Японии. Однако политические и идеологические различия между ними порой перевешивают то, что их объединяет: соперничество между Индией и Китаем — одна из наиболее ярких иллюстраций разногласий внутри группы, члены которой находятся в противоположных отношениях с Западом».

Журналисты подчеркивают и то, что Бразилия сохраняет двойственное отношение к войне в Украине. Президент Лула да Силва считает, что «Бразилия любит всех, и все любят Бразилию», и открыто не поддерживает ни одну из сторон.

Без БРИКС Россия все же находилась бы сейчас в более тяжелом положении. Политическая, экономическая и дипломатическая поддержка, выраженная странами с начала войны, была важна для Москвы. Камнем же преткновения для БРИКС может стать не российское вторжение в Украину, а планы расширить БРИКС: более десятка стран являются кандидатами на вступление в клуб, включая Алжир, Саудовскую Аравию, Индонезию и Иран. Это волнует Индию — в Нью Дели опасаются, что это прямой путь к потере собственного растущего влияния. Бразилия тоже может выступить против, отмечает Le Monde, ведь вступление других стран может ослабить позиции Бразилии и нарушить организацию работы группы.

В поддержку же расширения неформального экономического клуба выступает Китай. «Думаю, что Пекин предпочитает, чтобы БРИКС в большей степени представлял современный мир и экономику, — рассуждает Ниу Хайбин, специалист по Латинской Америке из Шанхайского института международных исследований. — Китай уже сделал это, пригласив в БРИКС Южную Африку, что было очень важно для развития клуба, — теперь в него включена Африка».

Libération: Южная Африка тщетно пытается скрыть свою русофилию

Издание Libération иллюстрирует статью о саммите БРИКС, куда Владимир Путин не приехал, архивной фотографией российского президента со своим южноафриканским коллегой Сирилом Рамфоса с недавнего саммита «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин и Сирил Рамафуса в Санкт-Петербурге AP - Sergei Bobylev

Газета напоминает: связи между Россией и ЮАР восходят еще к эпохе апартеида, когда СССР поддержал борьбу с расистским режимом в стране. Москва тогда выступала за движение деколонизации в Африке, надеясь привлечь на свою сторону новых союзников и ослабить сторонников Запада. Правящая партия ЮАР не забыла, что получала поддержку от Советского Союза, а после — России.

«Россия является другом и партнером на протяжении многих лет», — приводит Libération слова министра иностранных дел и сотрудничества ЮАР Наледи Пандор.

«Однако в последнее время эта близость с Россией оказалась неудобной для президента ЮАР — страны — где права человека, демократия и свобода слова защищены Конституцией. В июне он возглавил миротворческую миссию в Украину и Россию, которая, хотя и не увенчалась успехом, была направлена прежде всего на то, чтобы развеять обвинения в предвзятости. Претория утверждает, что придерживается „нейтральной“ позиции, объясняя это желанием поощрять диалог и отказываясь осуждать вторжение на украинскую территорию».

Журналисты приводят мнение политолога Вильяма Гюмеда, уверенного — Претория должна признать, что связь с Москвой больше не в интересах ЮАР. «В отличие от Бразилии и Индии, которые добились от России экономических уступок, ЮАР не выигрывает от своего положения, — говорит аналитик. — И наша экономика находится в худшем состоянии по сравнению с другими развивающимися странами».

Le Figaro: БРИКС — антизападный клуб, которым пытаются воспользоваться Китай и Россия

«Москва и Пекин отправляются на саммит БРИКС с твердым намерением выстроить контуры антизападной геополитической структуры. Война в Украине и обострение китайско-американской конфронтации усилили их стремление искать союзников на „Глобальном Юге“. Эта формула создает впечатление, что Запад изолирован перед лицом единого альтернативного лагеря».

Личное присутствие лидеров Китая, Индии и Бразилии на форуме — а также выступление российского президента по видеосвязи — идет на пользу Москве, которая хочет продемонстрировать свое международное влияние среди стран, «воплощающих собой будущее».

«Это существенное преимущество для России, которая ежедневно ведет психологическую войну и использует всю мощь антизападных настроений в своих интересах, особенно в Африке, где она вновь укрепляет свои позиции с неприкрытой агрессивностью», — отмечает Le Figaro.

«Традиционная система глобального управления стала нефункциональной, неполноценной и неработоспособной», — заявил в пятницу посол Китая в Претории Чэнь Сяодун. БРИКС же может стать более мощной силой, и Россия, которая займет пост председателя организации в 2024 году, рассчитывает на расширение группы.

«Однако российско-китайские пожелания наталкиваются на внутренние разногласия и совершенно разные цели членов БРИКС. Несмотря на то, что пять стран едины в своем стремлении изменить мировой порядок, который, по их мнению, закрепляет господство Запада (или то, что от него осталось), их подходы существенно различаются».

Ни Индия, ни ЮАР, ни Бразилия не хотят прямого столкновения с Западом — именно поэтому Претория попросила Путина не приезжать в Йоханнесбург.

«Многие мечтают сделать БРИКС средством борьбы с господством доллара (и, по возможности, свергнуть его) и западными санкционными системами, увеличив объем торговли, выраженной в национальных валютах».

Ожидания кажутся завышенными, но Россия и Китай смогли сделать форум «идеологическим знаменем» нового, «антизападного» мира.

С тем, что за форумом БРИКС с напряжением следят на Западе, согласны и авторы французского издания Mediapart. По их мнению, в Европе и США опасаются, что саммит усилит «раскол» в мировом сообществе. Речь идет о феврале 2022 года, когда 40 стран отказались осудить вторжение России в Украину.

«На саммит в ЮАР приглашены 69 стран, включая все африканские государства. Почти все они намерены принять участие. Один человек не получил приглашения: Эмманюэль Макрон, который попытался силой прорваться внутрь и навязать свое присутствие», — пишет Mediapart. — Впрочем, не получили приглашение и другие страны Европы, а также США».

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