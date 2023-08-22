Ушел из жизни выдающийся российский физик-теоретик Владимир Захаров

Научное сообщество России отдает дань памяти Владимиру Захарову. Прощание с физиком-теоретиком с мировым именем пройдет 24 августа в Москве в Институте теоретической физики имени Л. Д. Ландау, которым ученый руководил многие годы. Академик Захаров скончался в Москве на 85-м году жизни 20 августа.

Выдающийся физик Владимир Евгеньевич Захаров в день празднования его 84-летия в Москве 1 августа 2023 года. Академик ушел из жизни 20 августа 2023 года.

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В соцсетях о Владимире Захарове отзываются как о «выдающемся ученом», «очень достойном человеке» с «ясной жизненной позицией».

Создатель международной школы ученых

Специалист по нелинейной динамике, физик и математик Владимир Евгеньевич Захаров родился 1 августа 1939 в Казани. В 1963 году окончил физический факультет Новосибирского государственного университета. Затем работал в Институте атомной энергии им. И. В. Курчатова, Институте ядерной физики Сибирского отделения РАН, Институте теоретической физики имени Л. Д. Ландау, Физическом институте им. П. Н. Лебедева, Институте океанологии имени П. П. Ширшова.

С 1992 года работал в Университете Аризоны (Тусон, США), где в 2004 году получил звание Regent’s Professor. Член Российской академии наук и Американского математического общества, ученый возглавлял с 1993 по 2003 год Институт теоретической физики им. Л. Д. Ландау РАН. В 2010 году он основал лабораторию нелинейных волновых процессов при Новосибирском государственном университете. С 2019 года был профессором в Сколковском технологическом институте и сотрудничал с рядом других академических институтов.

Ученый, поэт и гражданин

Труды Владимира Захарова охватывают область физики плазмы, теории распространения волн в нелинейных средах и нелинейных уравнений математической физики. В мировой науке он известен как создатель нелинейной теории волн в океане, которая стала важным вкладом в анализ спектров ветровых волн.

В 2003 году Владимир Захаров стал лауреатом премии Поля Дирака — высшей международной премии для физиков-теоретиков. В России его работа отмечалась Государственными премиями 1987 года (СССР) и 1993 года.

Он также был лауреатом литературной премии «Петрополь» и медали имени Виктора Розова за вклад в российскую культуру.

Но одним из самых красивых жестов признания стало, наверное, решение астрофизиков назвать в честь Владимира Захарова один из астероидов. Asteroid 7153 в Поясе астероидов Солнечной системы назвали Vladzakharov (Владзахаров).

Многие знавшие ученого напоминают в сетях, что в феврале 2022 года Владимир Захаров был в числе российских ученых и научных журналистов, подписавших открытое письмо с осуждением вторжения России в Украину и призывом вывести российские войска с украинской территории. Пишут также, что он «не раз отстаивал честь Академии наук, честь настоящей науки» , говорил об активизации в России «лженауки и околонаучного мошенничества». И отмечают, что до сих пор руководство РАН не откликнулась на известие о кончине выдающегося ученого официальным некрологом.

О Владимире Захарове говорят также как о поэте и тонком ценителе поэзии. Он был одним из инициаторов создания и издания «Антологии русской поэзии». В 2015 году проект этот был признан национальным. А вернувшись из США в Россию, ученый опубликовал несколько сборников собственных стихов.

На сайте ИТФ им. Л. Д. Ландау сообщается, что прощание с академиком В. Е. Захаровым состоится 24 августа 2023 года в конференц-зале этого института в 12 часов. Он будет похоронен на кладбище города Черноголовка.

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