В Тверской области разбился самолет Евгения Пригожина

В Тверской области разбился принадлежавший Евгению Пригожину частный самолет – ровно через два месяца после июньского мятежа. Находился ли на борту сам основатель ЧВК «Вагнер» – достоверно неизвестно, но Росавиация утверждает, что его имя было в списке пассажиров.

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Вблизи села Куженкино в Тверской области разбился частный самолет. По данным телеграм-канала Baza, речь идет о бизнес-джете Embraer ERG 135 с бортовым номером RA-02795, который принадлежит основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.

О крушении самолета Embraer Legacy, который совершал рейс из Москвы в Санкт-Петербург, сообщили в МЧС России. Ведомство утверждает, что на борту находились десять человек, трое из них были членами экипажами. Выживших нет.

Как пишет информагентство «Интерфакс» со ссылкой на собеседников в экстренных службах, на месте трагедии были обнаружены останки десяти человек. Поисковая операция завершена.

Был ли на борту сам Евгений Пригожин – достоверно не известно. При этом Росавиация – нетипично быстро – подтвердила, что основатель ЧВК «Вагнер» был в списке пассажиров.

Агентство опубликовало список из десяти зарегистрированных на рейс бизнес-джета пассажиров. Среди них есть как Евгений Пригожин, так и Дмитрий Уткин.

Близкий к частной военной компании телеграм-канал Grey Zone утверждает, что Евгений Пригожин, «настоящий патриот своей Родины», погиб в результате «действий предателей России».

О гибели Пригожина со ссылкой на источники также сообщили петербургское издание «Фонтанка», журналистка Ксения Собчак, прокремлевский телеканал «Россия 24» и представитель назначенной Москвой администрации Запорожской области Владимир Рогов. Последний также заявил о том, что в упавшем самолете находился и Дмитрий Уткин – «правая рука» Пригожина.

По словам очевидцев, перед крушением бизнес-джета были слышны два сильных хлопка, после чего у него «отвалились крыло и стабилизатор».

Самолет Пригожина падал вниз без одного крыла — разрушился в воздухе. Возможно подрыв или как раз попадание зенитной ракеты. pic.twitter.com/uK4pAUdQtK — IanMatveev (@ian_matveev) August 23, 2023

Причина крушения самолета неизвестна. Grey Zone утверждает, что он был «сбит огнем из ПВО в Бологовском районе Тверской области».

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту крушения – по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (статья 263 УК РФ).

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что следствие рассматривает все версии случившегося – в том числе «ошибку пилотирования, технические неполадки и внешнее воздействие».

Телеграм-каналы Baza, SHOT и Mash пишут, что спецслужбы проверяют в том числе версию о теракте.

Между тем, по данным «Фонтанки», второй частный самолет, принадлежащий Евгению Пригожину, вечером сел в подмосковном аэропорту Остафьево. Днем он улетел из Москвы в Санкт-Петербург, а затем вернулся. «На данный момент в сервисе появилась пометка о том, что у борта на четверг запланирован рейс из Москвы в Баку», – говорится в сообщении.

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