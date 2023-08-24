Взрыв или работа ПВО: главные версии падения самолета Пригожина

По данным Росавиации, в результате крушения самолета Embraer Legacy недалеко от Твери погибли 10 человек, включая основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина. Что именно произошло с бизнес-джетом, через почти сутки после падения по-прежнему неясно. Основные причины, выдвигаемые экспертами - удар ракеты класса «земля-воздух» или взрыв на борту.

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Самолет Евгения Пригожина рухнул в Тверской области примерно в 50-ти километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае. Ранее уже было известно, что системы ПВО устанавливаются в непосредственной близости к резиденциям российского президента. В январе 2023 года, еще до массивных атак дронов на российскую территорию, издание «Агентство» сообщало о «персональной ракетной установке» недалеко от Валдая. Также рядом располагается военная авиабаза «Хотилово».

Версию, согласно которой самолет был сбит именно системой ПВО, активно «разгонялась» близкими к Пригожину телеграм-каналами в первые часы после крушения: Telegram-канал Grey Zone писал об огне из ПВО «подведомственной МО РФ в Бологовском районе Тверской области».

Свидетели падения бизнес-джета, слова которых приводили СМИ и телеграм-каналы, рассказывали о двух взрывах, характерных для работы систем противовоздушной обороны.

Французский эксперт в области авиации Ксавье Тительман уверен, что самолет упал в результате удара двух ракет класса «земля-воздух». Он ссылается на заметные на видео серые облака, похожие на те, что образуются в результате использования такого вооружения.

На видеозаписях, сделанных на земле, видны многочисленные мелкие пробоины в обломках самолета, отмечает Тительман в интервью Le Point.

«По цвету треугольного облака это, скорее всего, "Панцирь" или "Тунгуска". Это достаточно небольшие системы для театра военных действий, и для того, чтобы сбить такой самолет, как этот, достаточно ракеты массой менее 100 кг», - сказал Тительман.

Именно «Панцирь-С1» замечали в нескольких километрах от резиденции Владимира Путина на Валдае в деревне Ящерево, писали СМИ в январе 2023 года.

Против этой версии говорит то, что видео с обломками, на которых находятся вероятные следы работы ПВО, недостаточно высокого качества, а на нескольких деталях, упавших отдельно, дыр нет и вовсе. На это обращает внимание эксперт Ян Матвеев.

Фото с места крушения самолета Пригожина. Тут никаких повреждений от поражающих элементов ПВО не видно. Хвостовое оперение отломилось в воздухе и упало отдельно от самолета pic.twitter.com/2RURCPXa7B — IanMatveev (@ian_matveev) August 23, 2023

Взрыв на борту — другой возможный сценарий событий 23 августа. Даже не слишком мощное взрывное устройство, задействованное на борту самолета на высоте около восьми тысяч метров (именно там находился Embrayer на момент инцидента, согласно данным Flightradar24), могло привести к разрушению самолета в воздухе и неконтролируемому падению.

«Произошел полный выход из строя систем управления, такое может случиться в результате взрыва внутри самолета, что в общем логично», — сказал в комментарии «Агентству» военный эксперт Юрий Федоров.

Версию взрыва выдвигают как независимые эксперты, так и политологи, близкие к Кремлю. Сергей Марков отметил, что речь идет о «теракте Украины», приуроченному ко Дню независимости. Он назвал «убийство» Пригожина главным достижением Киева в «этом году».

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что страна не имеет к этому отношения.

Российские следственные органы рассматривают версию о заложенной бомбе в районе шасси - в аэропорту Шереметьево оцепили место, где стоял бизнес-джет. Изъяты камеры видеонаблюдения, направленные на самолет, пишет Mash. Сотрудников, которые приближались к борту, допрашивают. Нет дымного следа от взлета ракет - о них не сообщали и очевидцы.

Би-би-си: крушение самолета Евгения Пригожина могло подстроить ФСБ

По мнению британских военных источников издания, с которыми связался журналист Фрэнк Гарднер, наиболее вероятной версией крушения является инсценировка Федеральной службы безопасности (ФСБ).

«Они полностью лояльны Путину и при этом им подчиняется пограничная служба, указывают источники» — отмечает Би-би-си.

Целью такой акции могло быть усиление позиций министра обороны Сергея Шойгу и начальника Генерального Штаба Валерия Герасимова.

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