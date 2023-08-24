В Москве политика Максима Каца заочно осудили на 8 лет колонии за видео про убийства жителей украинской Бучи

Басманный суд Москвы 24 августа заочно приговорил к восьми годам колонии общего режима блогера и политика Максима Каца по статье о военной цензуре 207.3 УК РФ. Находящегося в эмиграции Каца обвинили в распространении «заведомо ложных сведений» об армии РФ по мотиву политической ненависти (пункт «д» части 2 статьи 207.3 УК). О приговоре сообщила пресс-служба суда.

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Заочный приговор Максиму Кацу — далеко не первый, вынесенный в России политикам, журналистам, писателям, общественным деятелям и активистам, которые заняли антивоенную позицию и покинули РФ. Заочно к большим срокам по статье о военной цензуре 207.3 приговорены Александр Невзоров, Дмитрий Глуховский, Ника Белоцерковская, Илья Красильщик.

Прокуратура требовала назначить Кацу максимальное наказание — 10 лет колонии с запретом в течение 5 лет администрировать интернет-сайты (в приговоре содержится 4-летний запрет на такое администрирование).

Поводом для возбуждения дела против Каца, как уточняли в прокуратуре, стала размещенная на его ютуб-канале 3 апреля 2022 года видеозапись об убийствах мирных жителей в оккупированном Россией украинском городе Буча. Следствие утверждало, что политик «распространил под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, содержащую данные об использовании ВС РФ для уничтожения населенных пунктов и гражданского населения" в Украине».

Максим Кац вину не признал, хотя не отрицал, что опубликовал видео, набравшее более 2 миллионов просмотров.

В конце марта 2023 года Басманный районный суд Москвы заочно арестовал Максима Каца на два месяца. В начале марта власти РФ объявили его в международный розыск.

Сейчас Максим Кац находится в Израиле. В июле 2022 года минюст РФ внес его в списки «иностранных агентов», деятельность которого якобы (по утверждению ведомства) финансируется из Украины. А в октябре 2022 года Каца внесли в базу «Миротворец» как представляющего угрозу безопасности Украины.

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