Путин прокомментировал крушение самолета Пригожина

Российский президент Владимир Путин в четверг вечером, 24 августа, выразил соболезнования близким погибших накануне при крушении в Тверской области самолета основателя «ЧВК Вагнер» Евгения Пригожина. Путин прямо не подтвердил его гибель, отметив: «первичные данные» говорят о том, что в разбившемся самолете были «сотрудники группы “Вагнер”». На встрече в Москве с главой непризнанной «ДНР» Денисом Пушилиным он также пустился в воспоминания о знакомстве с Пригожиным и его деятельности.

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Об авиакатастрофе бизнес-джета, случившейся вечером 23 августа в Тверской области, Путин сказал сутки спустя на встрече в Москве с главой непризнанной «ДНР» Денисом Пушилиным.

«Что касается этой авиационной катастрофы, то прежде всего хочу выразить слова искреннего соболезнования семьям всех погибших. Это всегда трагедия», — сказал Путин.

«Действительно, если там [в разбившемся самолете] находились — а вроде первичные данные говорят о том, что там находились сотрудники компании ”Вагнер”, хотел бы отметить, что это люди, которые внесли существенный вклад в наше общее дело борьбы с неонацистским режимом на Украине. Мы об этом помним, знаем и не забудем», — добавил руководитель РФ.

После этого Путин сообщил:

Пригожина я знал очень давно, с начала девяностых годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных. И для себя и, тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы. Он был талантливый человек, талантливый бизнесмен. Работал не только у нас в стране — и с результатом работал, но и за границей, в Африке, в частности. Занимался там нефтью, газом, драгоценными металлами и камнями.

«Вот он вчера только — насколько мне стало известно — вернулся из Африки, встречался здесь с некоторыми официальными лицами. Но что точно совершенно — об этом мне докладывал сегодня с утра руководитель Следственного комитета — они начали уже предварительное расследование этого происшествия, и оно будет проведено в полном объеме и доведено до конца. Здесь нет никаких сомнений. Посмотрим, что скажут следователи в ближайшее время, А сейчас проводятся экспертизы — и технические экспертизы, и генетические. На это нужно какое-то время», — завершил свое повествование Путин.

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