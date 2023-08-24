«Тому, кто скалит зубы на хозяина, никакие геройские звезды не положены» – политолог Фёдор Крашенинников о вероятной гибели Евгения Пригожина

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Через сутки после крушения самолета Евгения Пригожина в Тверской области об этом событии и об основателе «ЧВК Вагнер» высказался Владимир Путин. «Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни», – заявил президент России. О гибели Пригожина сообщили источники нескольких СМИ и Росавиация, но утверждать это со стопроцентной уверенностью пока нельзя. При этом Евгений Пригожин в любом случае погиб как политическая фигура, считает политолог Фёдор Крашенинников. Аналитик ответил на вопросы русской службы RFI о крушении бизнес-джета и его последствиях.

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Что всё-таки это было? Наказание за июньский мятеж или инсценировка для того, чтобы Евгений Пригожин мог спокойно уйти на пенсию?

Мы можем гадать сколько угодно, потому что даже если физически это тело сейчас живет где-то под другим именем, это ничего не меняет. Как военный политический лидер, как фигура, он погиб. Его больше не существует.

Вы считаете, что Пригожин был убит?

Да, вместе со всем руководством ЧВК «Вагнер». Учитывая жизнь, которую он вел, учитывая его тесные связи с российскими спецслужбами, учитывая, что вся группа «Вагнер» с самого начала курировалась по линии ГРУ и была нашпигована людьми из спецслужб, у него не было ни одного шанса избежать смерти, если об этом был отдан приказ. И он ее не избежал.

Я думаю, он поэтому и не прятался особо и не предпринимал каких-то мер: потому что прекрасно понимал, что если будет отдана команда его уничтожить, его уничтожат.

Если это было убийство, то почему сейчас, а не в июне? Зачем нужны были эти два месяца после мятежа?

Потому что месть это блюдо, которое подают холодным. Только в голливудских боевиках всё происходит быстро и в самый напряженный момент. Очевидно, что надо было, чтобы ситуация успокоилась, чтобы Пригожин исчез с авансцены. Его убрали с передовиц для российской аудитории. Там о нем вообще перестали что-либо хорошее говорить. Он исчез отовсюду.

За эти два месяца его боевики были разоружены, он – изолирован от влияния. За это время убедились, что он нейтрализован, не представляет опасности. Возможно, убедились, что у него нет какого-то компромата, который в случае его смерти может всплыть. Если такой был, от него избавились. Как только всё было готово, его уничтожили.

Это означает начало более масштабных репрессий против элиты? Всё-таки одно дело посадить Гиркина-Стрелкова, а другое – бить из ПВО по самолету.

А зачем репрессировать элиты? По-моему, это как раз конец этой истории. Было странное выступление Пригожина. За эти два месяца, скорее всего, всех причастных выявили, всех тех, кто высказывал какое-то недовольство, поставили на заметку. И потом образцово-показательно, наглядно уничтожили Пригожина, чтобы все поняли, как бывает с теми, кто бунтует против Путина.

Это не начало, а конец. История закончилась. Больше внутри власти нет никаких странных людей со странными идеями. Ну, разве что кроме Рамзана Кадырова, который тоже приутих и не вылезает.

Теперь войной занимается российская армия, всем командуют генералы. Есть иерархия, государство, и больше нет никакой вольницы, никакого чудачества, никакой эксцентрики.

То есть вы считаете, что ультрапатриоты разного рода просто смирятся с тем, что произошло и потихонечку замолкнут?

Я считаю, что ультрапатриотов сегодня вообще не существует. Это бурная фантазия наших эмигрантов и тех наблюдателей за границей, которым очень хочется верить, что где-то там в Кремле идет борьба фракций, оттого что какие-то анонимные телеграм-каналы что-то пишут.

Ультрапатриотов в таком количестве, чтобы они могли влиять на политику России, не существует. Ни посадка Гиркина, ни убийство Пригожина не вызвали никакого интереса в широких народных массах: ни траура, ни выступлений, ни акций протеста, ничего.

Сколько бы у человека ни было подписчиков, мы никогда не узнаем, сколько из них настоящие люди. Это первое. А сколько из этих реальных людей действительно сочувствуют, а не смотрят всё это и брезгливо ненавидят? И сколько из них готовы к каким-либо действиям? Я не вижу никаких признаков того, что так называемые турбопатриоты существуют где-либо за пределами интернета.

А где люди, которые обязаны Пригожину освобождением? Да им плевать на него. Давайте скажем честно: наемники воюют не за Пригожина, а за деньги. Они подчинялись не Пригожину, а деньгам.

Преувеличивать влияние Гиркина и Пригожина на аудиторию не стоит, потому что они всегда работали на пропутинскую, лояльную аудиторию, а у этой аудитории есть одна единственная максима: «Путин всегда прав». Как только человек начинает идти против Путина, эта аудитория от него тут же отшатывается. Путин сказал, что Пригожин – предатель, всё, Пригожин – предатель. Какие вопросы?

Что теперь будет с ЧВК «Вагнер»? В частности, с теми подразделениями, которые сейчас в Африке?

Вы так говорите, как будто эти подразделения не были под контролем российских спецслужб, а существовали под контролем лично Пригожина. Пригожин был ширмой для ГРУ и других спецслужб России. Финансировалось всё это из бюджета России. И дальше будет происходить то же самое: под командованием офицеров спецназа российские наемники продолжат воевать в Африке. Просто там не будет Пригожина с Уткиным, и называться всё это может как-то по-другому.

Не Пригожин принимал политические решения и не Уткин. Не ЧВК «Вагнер» решала, где ей оперировать. Это всегда были решения военно-политического руководства России. Смерть Пригожина, Уткина и компании абсолютно ничего не меняет, просто людей, которые привнесли в это грязное дело слишком много личного и клоунады, больше не будет.

Некоторые французские эксперты говорили, что в Африке многое завязано на личных контактах и что во многих странах ЧВК «Вагнер» могла работать в том числе из-за близких контактов Пригожина с местными милитаристским правительствами. Что думаете?

У меня есть подозрение, что если какому-нибудь военному лидеру в Центральной Африке нужна поддержка России, и к нему придет человек и скажет: «Пригожина больше нет, но я могу тебе организовать всё то, что организовывал он, потому что я тоже от России», сомневаюсь, что он откажется.

«Вагнер» оказывал помощь различным режимам и группировкам. Не думаю, что у этих группировок стоит прям очередь желающих им помочь. Из-за того, что где-то там погиб какой-то Пригожин, они сейчас фыркнут и скажут: «Нет, пусть меня убьют, я не буду с вами работать»?

Я подозреваю, что процесс обратный: с Пригожиным общались, потому что он всем говорил, что представляет Россию, а вовсе не наоборот. Он использовал авторитет России, говорил: «Здравствуйте, я представляю здесь Россию. Давайте мы вам поможем». Кто же откажется от помощи страны-члена Совета Безопасности ООН и ядерной державы, которая еще привозит кучу денег и пригоняет кучу наемников?

Как случившееся повлияет на отношение в обществе к Владимиру Путину? После мятежа стали говорить, что Путин потерял хватку. А теперь он показал, что держит всё под контролем.

Два месяца назад говорили: Путину конец, режим ослаб, нанесен такой удар, такой удар. Сейчас фронт рухнет, всё развалится. Всё это было враньем. Отсутствие «Вагнера» на фронте фронт не развалило. Война продолжается, и с остервенением.

Получается, что «Вагнер» вообще не был настолько важным, как Пригожин всем о нем рассказывал. Не думаю, что гибель Пригожина сейчас как-то на что-то повлияет. Кроме того, что всем элитам преподнесен урок: тому, кто поднимает хвост на хозяина и скалит зубы, никакие геройские звезды и заслуги в прошлом не помогут.

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