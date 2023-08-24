«Уровень смертности среди приближенных Путина особенно высок»: глава МИД Франции прокомментировала крушение самолета Пригожина

Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна в четверг, 24 августа, с иронией прокомментировала предполагаемую гибель Евгения Пригожина после крушения накануне вечером частного самолета в Тверской области РФ, среди пассажиров которого числился глава группы «Вагнер». Как сообщает агентство France-Presse, на просьбу о комментарии Катрин Колонна ответила напоминанием о том, что «уровень смертности среди приближенных Путина особенно высок».

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Это рискованная деятельность,

— добавила французская министр, отвечая журналисту AFP. Катрин Колонна отказалась от дальнейших комментариев.

В самом дипломатическом ведомстве Франции агентству France-Presse указали, что не могут комментировать «обстоятельства крушения, которые далеко не ясны».

«Пока рано оценивать последствия предполагаемого исчезновения/смерти Пригожина», — добавили во французском министерстве, использовав слово «disparition», означающее как «исчезновение», так и «смерть». «Если бы это исчезновение/смерть были доказаны, это стало бы решающим моментом», — подчеркнул источник AFP в МИД.

«Вагнер» — это преступная организация, выполняющая грязную работу Путина в Украине и во многих странах Африки, это вооруженное формирование, которое живет хищничеством, грабежами и убийствами. Пригожин — это кровь и преступления,

— также отметил собеседник AFP в МИД Франции.

В четверг утром в интервью телеканалу France 2 официальный представитель правительства Франции Оливье Веран заявил, что существуют «обоснованные сомнения» относительно деталей случившегося в РФ с самолетом, в котором Пригожин был зарегистрирован пассажиром.

«Мы пока не знаем, при каких обстоятельствах произошла эта катастрофа. У нас могут быть обоснованные сомнения», — отметил Оливье Веран.

По его словам, Пригожин – «человек Путина для грязных дел. То, что он совершил, неотделимо от политики Путина, который поручил ему совершать все эти расправы во главе группы “Вагнер"».

Пригожин оставляет за собой массовые захоронения. Он оставляет за собой хаос на значительной части земного шара: я имею в виду Африку, Украину и саму Россию,

сказал Оливье Веран в эфире телеканала France 2.

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