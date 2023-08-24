«Это сигнал российским элитам»: французская пресса о крушении самолета Евгения Пригожина

Вечером 23 августа, ровно через два месяца после «мятежа» Евгения Пригожина, самолет основателя «ЧВК Вагнер» упал в Тверской области. Все находившиеся на борту погибли. Среди версий случившегося – удар из ПВО, взрыв на борту и техническая неисправность. Источники различных СМИ и телеграм-каналов сообщают, что Пригожин летел в бизнес-джете. Росавиация заявила, что человек с его именем был в списке пассажиров. Как на новость о возможной смерти «повара Путина» отреагировала французская пресса, а также официальный представитель правительства Франции Оливье Веран?

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Le Monde: «это сигнал российским элитам»

«Месть – это блюдо, которое подают холодным», – так начинает колонку о возможной гибели Евгения Пригожина французская газета Le Monde. Смерть основателя «ЧВК Вагнер» сообщает «всем мятежникам во власти», что это правило диктаторов и мафиози до сих пор «остается в силе в Москве».

Фотографии падающего самолета и его дымящихся обломков должны напомнить российским элитам и всем остальным, кто планировал бы выступить против режима Владимира Путина, о том, какая судьба их ожидает в таком случае, пишут журналисты.

«Это логичный конец саги, эпизоды которой казались всё более и более иррациональными», – считают авторы материала, отмечая, что крушение принадлежащего Пригожину бизнес-джета произошло ровно через два месяца после неудавшегося мятежа.

Газета уверена: «бывший бандит, ставший главой расползающейся по всем направлениям частной армии», «очень возможно», мертв.

Судьба «предателя» – как Пригожина назвал Путин в июне – была предрешена с самого начала, считает Le Monde. А два месяца, прошедшие с 23 июня, нужны были российскому президенту, чтобы разрушить ЧВК «Вагнер» изнутри – при помощи самого её основателя.

Господин Путин, несомненно, будет рассматривать исчезновение Пригожина и его помощников как знак укрепления своей власти, серьезно подорванной июньским мятежом. Можно также предположить, что урок будет усвоен в заинтересованных в получении власти кругах.

Le Monde отмечает, что во время падения самолета в Тверской области Владимир Путин находился в Курске, где на мероприятии в честь 80-летия Курской битвы вручал награды «Герой России» участникам «спецоперации» – такая же медаль есть и у Евгения Пригожина.

Основателю «ЧВК Вагнер» стоило помнить о прецедентах, пишет газета: после 2014 года в сепаратистских районах Донбасса были убиты около десяти военачальников и политиков, вероятно, ставших ненужными или слишком влиятельными для российской власти.

Libération: «логика кремлевской мафии»

«Сложно удивиться» объявлению о смерти Евгения Пригожина после того, как его «марш» на Москву «унизил Владимира Путина в глазах всего мира», – пишет газета Libération.

Гибель основателя «ЧВК Вагнер» можно назвать несчастным случаем с тем же успехом, как выпадение из окон высших чиновников и добавление в чай журналистов-расследователей яда, язвительно замечает в своей колонке ответственный редактор издания.

Газета напоминает, что за несколько часов до первых сообщений об упавшем самолете стало известно о том, что близкого к Евгению Пригожина генерала Сергея Суровикина на посту командующего Воздушно-космическими силами заменит начальник Главного штаба ВКС Виктор Афзалов. Суровикин не появлялся в публичном после с конца июня, СМИ со ссылкой на источники писали, что он был задержан за участие в мятеже Пригожина.

«Путин хочет сделать уборку. Это логика мафии», – пишет Libération.

Бывший полковник КГБ не смог вынести наглости Пригожина, который также строил свою власть как бандит.

Газета рассказывает биографию Евгения Пригожина, отмечая, что он был одним из самых ярких лиц войны России в Украине.

Le Figaro: африканские лидеры подумают дважды перед тем, как обращаться к «ЧВК Вагнер»

Гибель Пригожина – политический сигнал для российских элит и критиков курса Владимира Путина, пишет газета Le Figaro.

Со своим обостренным патриотизмом и громкими речами без фильтров, в стране, где вся официальная политическая риторика зажата в узкие рамки, этот человек обращался к элитами, которые считают проведение операции в Украине неэффективным.

Издание напоминает, что уже через несколько месяцев, весной 2024 года, в России должны пройти президентские выборы. И хотя положению Владимира Путина вряд ли что-то угрожает, пишет газета, вероятно, глава Кремля не мог смириться с дискурсом Пригожина, который «наверняка мог вызвать интерес среди маргинальных ультранационалистов».

«Нет человека, нет проблемы», – цитирует Le Figaro Иосифа Сталина. Смерть основателя ЧВК «Вагнер» напугает больше людей, чем заставит протестовать.

Газета также отмечает, что без Пригожина его частная военная компания не останется нетронутой, в том числе и в Африке. «Африканские лидеры подумают два раза перед тем, как обращаться к "Вагнеру"», так как личность Евгения Пригожина имела большой вес на континенте.

Правительство Франции: существуют «обоснованные сомнения» относительно деталей катастрофы

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран в четверг утром заявил, что существуют «обоснованные сомнения» относительно деталей случившегося.

Пригожин оставляет за собой массовые захоронения. Он оставляет за собой хаос на значительной части земного шара: я имею в виду Африку, Украину и саму Россию,

– сказал Оливье Веран в эфире телеканала France 2.

По его словам, Евгений Пригожин – «человек Путина для грязных дел. То, что он совершил, неотделимо от политики Путина, который поручил ему совершать все эти расправы во главе группы "Вагнер"».

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